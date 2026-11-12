România înregistrează joi, 12 noiembrie 2026, temperaturi mult peste cele obișnuite pentru această perioadă, cu maxime care pot ajunge la 23 de grade Celsius în sudul țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Încălzirea vremii este însoțită însă de ploi însemnate cantitativ în mai multe regiuni, iar la munte vântul poate atinge viteze de până la 100 km/h.

Vremea va fi deosebit de caldă în vestul, centrul, sudul și sud-estul țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în extremitatea sudică, în timp ce în nord-vest valorile termice vor fi considerabil mai scăzute. Precipitațiile vor cuprinde treptat o mare parte din teritoriu, iar în anumite zone montane se pot acumula peste 50 de litri de apă pe metru pătrat.

Maximele zilei vor fi cuprinse între 7 și 23 de grade Celsius, diferențele fiind semnificative între regiunile țării. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul extrem al României, în timp ce temperaturile vor rămâne mai scăzute în nord-vest.

Minimele nocturne se vor situa între 5 și 17 grade Celsius. În unele zone, dimineața vor exista condiții de ceață, care pot reduce vizibilitatea în trafic.

Încălzirea va fi resimțită și în regiunile centrale și vestice, unde temperaturile vor depăși valorile considerate normale pentru mijlocul lunii noiembrie.

Precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. În celelalte regiuni, ploile vor apărea mai ales local, în special pe parcursul nopții.

Cele mai importante acumulări de apă sunt prognozate în Maramureș, nordul Transilvaniei, nordul Crișanei și în zonele montane.

În aceste regiuni, cantitățile de precipitații pot ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat. Local, în special în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, se pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.

Spre sfârșitul intervalului, în unele zone din Banat și Crișana sunt posibile și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă situația va fi diferită în zonele montane și în anumite regiuni din vest.

În cursul nopții, intensificările vor deveni mai pronunțate în vestul țării, local în centru și izolat în sud-est. Vitezele la rafală vor ajunge, în general, la 50-70 km/h.

La altitudini mari, în special în zonele montane expuse, rafalele pot atinge 90-100 km/h. Aceste intensificări pot îngreuna deplasările pe traseele montane și pot afecta activitățile desfășurate în aer liber.

În Capitală, temperaturile vor continua să crească, iar vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii noiembrie.

Meteorologii estimează o temperatură maximă de aproximativ 19 grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile minime vor coborî până la 7-10 grade Celsius. Dimineața, ceața ar putea reduce vizibilitatea în anumite zone ale orașului.

Episodul de încălzire nu se încheie joi. Potrivit prognozei ANM, vineri, 13 noiembrie, temperaturile vor continua să crească în mai multe regiuni, iar în sudul țării maximele ar putea ajunge chiar la 27 de grade Celsius.

În același timp, ploile vor continua să afecteze numeroase zone, iar la munte sunt prognozate precipitații mixte și ninsori la altitudini mari, în special în cursul nopții.

Pentru weekend este estimată o schimbare importantă a regimului termic, cu o răcire accentuată și temperaturi maxime considerabil mai scăzute.