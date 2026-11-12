Prognoza meteo de azi, 12 noiembrie, indică o schimbare semnificativă a aspectului vremii, care se va încălzi considerabil, devenind mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă din an în regiunile vestice, centrale, meridionale și în sud-estul teritoriului. Cu toate acestea, valorile ridicate din termometre vor fi însoțite de un regim pluviometric bogat și de intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării, conform ANM.

În ceea ce privește cerul, acesta va prezenta înnorări persistente, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul marelui interval în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. În restul teritoriilor, norii vor apărea temporar, iar ploile se vor semnala izolat sau cu caracter local abia spre orele nopții. De asemenea, spre sfârșitul intervalului analizat, în regiunile Banat și Crișana vor exista condiții pentru izolate descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor înregistra valori însemnate în nord-vestul țării, vizând cu precădere Maramureșul, nordul Transilvaniei și al Crișanei, precum și zonele montane, cum ar fi Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. În aceste arii se vor acumula în general 20 până la 25 de litri pe metru pătrat. Pe alocuri, în special în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, aceste cantități vor depăși pragul de 40...50 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat la nivel general, însă va înregistra intensificări temporare în zona montană. Odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, rafalele se vor resimți și în regiunile vestice, local în centru, dar și pe alocuri în sud-est. Vitezele la rafală vor ajunge în general la 50...70 km/h, în timp ce la altitudini mari, în special pe creste, acestea vor atinge valori de 90...100 km/h.

Din punct de vedere termic, temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 7 și 23 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în extremitatea sudică a teritoriului. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 5 și 17 grade. În primele ore ale dimineții, pe alocuri, vizibilitatea va fi redusă din cauza formării ceții.

În municipiul București, tendința de încălzire a vremii se va menține. Cerul va prezenta înnorări temporare, însă probabilitatea de apariție a ploilor va fi una redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Termometrele vor indica o temperatură maximă situată în jur de 19 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 7 și 10 grade. De asemenea, în primele ore ale dimineții, în Capitală se va semnala ceață.

Tendința de încălzire va continua și mâine, vremea devenind deosebit de caldă în regiunile centrale, sudice și estice ale țării. Cerul va fi înnorat, iar ploile vor apărea pe parcursul zilei în regiunile sud-vestice, vestice, nordice, nord-estice, precum și în centrul țării și pe alocuri în celelalte zone. În timpul nopții, precipitațiile se vor concentra cu precădere în jumătatea sud-estică a teritoriului. Aceste ploi vor avea caracter de aversă și, în special în Banat, Crișana și Transilvania, vor fi însoțite de descărcări electrice.