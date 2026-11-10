Prognoza meteo, 10 noiembrie. Administrația Națională de Meteorologi (ANM) a publicat prognoza pentru următoarea perioadă, indicând o schimbare a vremii în mai multe regiuni ale țării. Valorile termice diurne se vor menține în general comparabile cu cele din intervalul anterior, însă cerul va prezenta înnorări accentuate și vor apărea precipitații sub diferite forme, de la ploi în zonele joase până la ninsori în zonele montane înalte.

În regiunile intracarpatice cerul va avea înnorări persistente, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Ploile își vor face simțită prezența încă din timpul zilei în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, aria precipitațiilor se va extinde, urmând să plouă și în cea mai mare parte a Moldovei, dar și pe arii restrânse în restul regiunilor.

La munte, în special la altitudini de peste 1500 de metri, peisajul va deveni treptat de iarnă, meteorologii anunțând precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În zonele montane și submontane din vestul, nordul și vestul extrem al țării, cantitățile de apă acumulate prin acumulare vor fi cuprinse între 1 și 10 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metru pătrat.

Din punct de vedere termic, maximele diurne se vor situa între 6 grade, valoare așteptată în nordul Moldovei, și 14 grade, înregistrate în Dobrogea, sudul Banatului și al Munteniei. Temperaturile minime nocturne vor fi mai ridicate comparativ cu noaptea precedentă și se vor încadra între 1 grad în zonele depresionare și 10 grade pe litoral. De asemenea, în orele dimineții și pe timpul nopții, izolat, în zonele joase de relief își va face apariția ceața.

Vântul va sufla slab și moderat, însă pe spații restrânse va avea unele intensificări în regiunile vestice și estice, atingând viteze generale de 40 - 45 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor fi însă mult mai susținute, putând ajunge la 60 - 70 km/h.

În Capitală, vremea se va menține în limite normale pentru această perioadă din an. Cerul va fi temporar noros, însă probabilitatea de ploaie va fi destul de redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, fără a pune probleme deosebite. Din punct de vedere termic, temperatura maximă se va situa în jur de 11 - 12 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la valori de 3 - 5 grade.