Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează că temperaturile ar putea depăși valorile obișnuite pentru această perioadă în următoarele luni, însă vremea va rămâne schimbătoare, cu posibile episoade de frig și precipitații sub formă de ninsoare.

Estimările pentru noiembrie și decembrie indică diferențe între regiuni, iar zonele montane ar putea avea parte de episoade de iarnă.

Potrivit informațiilor prezentate de Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, datele climatice analizate prin programul european Copernicus indică o posibilă abatere pozitivă a temperaturilor de aproximativ 1-2 grade Celsius.

Această tendință nu exclude perioadele cu temperaturi scăzute, iar evoluția precipitațiilor ar putea aduce diferențe importante între vestul, centrul și restul țării.

Potrivit celei mai recente prognoze ANM, publicate pe 6 noiembrie și valabile pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026, temperaturile vor avea o evoluție diferită de la o săptămână la alta.

În perioada 9-16 noiembrie, valorile termice vor fi ușor sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor menține în apropierea normalului. Precipitațiile vor fi mai abundente în vest și local în centrul țării.

Situația se va schimba în săptămâna 16-23 noiembrie. Meteorologii estimează o creștere a temperaturilor, care ar putea depăși ușor valorile normale în toate regiunile, cu abateri mai evidente în zonele intracarpatice. În vestul și nord-vestul țării sunt așteptate cantități de precipitații ușor peste medie.

În ultima parte a lunii noiembrie, vremea ar urma să se apropie din nou de normalul climatologic. Pentru intervalul 23-30 noiembrie, temperaturile și precipitațiile sunt estimate să se mențină în general în limitele obișnuite pentru această perioadă.

Chiar dacă temperaturile din timpul zilei ar putea crește treptat, nopțile și diminețile vor rămâne reci. Estimările ANM pentru perioada următoare indică posibilitatea unor temperaturi de până la minus 12 grade Celsius în estul Transilvaniei.

Precipitațiile vor putea apărea sub formă de ploaie în zonele joase, în timp ce la munte sunt așteptate și ninsori. Diferențele de temperatură dintre regiuni și dintre intervalele zilei pot favoriza schimbări rapide ale condițiilor meteorologice.

Aceste episoade arată de ce o tendință generală de încălzire nu trebuie interpretată ca o garanție că vremea va rămâne blândă pe tot parcursul sezonului rece.

Pentru intervalul 30 noiembrie – 7 decembrie, ANM estimează temperaturi ușor peste cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În celelalte zone, valorile termice ar urma să fie apropiate de mediile climatologice.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate să se încadreze în general în limitele normale pentru începutul lunii decembrie, în cea mai mare parte a țării.

Luna ianuarie rămâne, din punct de vedere statistic, cea mai rece lună a anului. Totuși, estimările pe termen lung nu permit stabilirea de acum a temperaturilor exacte sau a perioadelor în care va ninge în fiecare regiune.

Specialiștii atrag atenția că estimările sezoniere trebuie interpretate diferit față de prognozele meteo pentru următoarele zile. Modelele Copernicus și ECMWF analizează tendințele temperaturilor și precipitațiilor pe perioade mai lungi, raportându-le la mediile climatologice.

Aceste instrumente oferă indicii despre probabilitatea unor condiții mai calde sau mai reci decât în mod obișnuit. Ele nu pot anticipa cu precizie data primei ninsori, cantitatea de zăpadă dintr-un anumit oraș sau apariția unui episod de viscol.

Prin urmare, chiar dacă estimările indică perioade cu temperaturi peste mediile climatologice, România poate traversa și intervale cu ger, ninsori și precipitații abundente. Prognozele actualizate periodic de ANM vor oferi informații mai precise pe măsură ce ne apropiem de fiecare etapă a sezonului rece.