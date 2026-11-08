Când se încălzește vremea. România traversează un episod de vreme rece, cu temperaturi negative în timpul nopții și precipitații care se vor extinde în mai multe regiuni. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că temperaturile vor crește treptat începând de luni, iar în a doua parte a săptămânii viitoare ar putea depăși 20 de grade în vestul și sudul țării.

Florinela Georgescu a explicat că episodul de frig va continua, în timp ce în anumite regiuni sunt așteptate și precipitații.

„Vremea este rece pentru perioada în care ne aflăm. Noaptea trecută temperaturile au scăzut la -11 grade în restul Transilvaniei și acest lucru se va întâmpla cel mai probabil și în noaptea care urmează. La nivelul întregii țări așteptăm minime în general între -8 și +4 grade. Aceste 4 grade posibil doar în dealurile de vest. Posibil de asemenea la noapte să plouă slab în partea de sud-vest a țării iar în vestul Carpaților Meridionali să fie precipitații mixte”, a transmis Florinela Georgescu.

Începând de luni, 9 noiembrie, ploile vor apărea în mai multe zone, în special în vestul și sud-vestul României.

Cantitățile de apă estimate sunt reduse, iar temperaturile din timpul zilei vor înregistra o ușoară creștere.

După începutul rece al săptămânii, meteorologii estimează o încălzire mai pronunțată începând de joi.

În primele zile, maximele vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, însă spre sfârșitul săptămânii valorile termice ar putea depăși 20 de grade în anumite regiuni.

„Mâine ploile se vor extinde, vor cuprinde partea de vest și sud-vest a țării. Ne așteptăm în cotinuare slab cantitativ, iar temperaturile maxime în foarte ușoară creștere, între 5 și 13 grade. Începe un proces de încălzire a vremii în primele zile a săptămânii viitoare, dar o încălzire mai accentuată o așteptăm în a doua parte a săptămânii, joi-vineri, posibil chiar temperaturi de peste 20 de grade în partea de vest și de sud a teritoriului. Până atunci și aria ploilor se va extinde, va cuprinde marți partea de vest, centru, de nord a țării și miercuri vestul și centrul țării vor și locurile unde așteptăm precipitații mai extinse”, a mai explicat specialistul.

Conform prognozei, marți vor fi precipitații în vestul, centrul și nordul țării. Miercuri, ploile vor afecta mai ales regiunile vestice și centrale.

Și în Capitală, noaptea de duminică spre luni va aduce temperaturi sub pragul înghețului.

Meteorologii estimează minime de -3 până la -2 grade Celsius, urmate de o încălzire treptată.

„La București, la noapte o vreme foarte rece, cu minima de -3, -2 grade. De mâine ușor ușor temperaturile vor începe să crească și aici dar posibil și să plouă începând de mâine noapte”, a conchis Florinela Georgescu.

Astfel, bucureștenii vor avea parte de o creștere graduală a temperaturilor începând de luni, însă prognoza indică și posibilitatea apariției ploilor.