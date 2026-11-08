Vremea

Prognoza meteo, 8 noiembrie. Temperaturi de până la -10 grade și precipitații în mai multe regiuni

Prognoza meteo, 8 noiembrie. Temperaturi de până la -10 grade și precipitații în mai multe regiuniSursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo pentru duminică, 8 noiembrie, indică diferențe importante de temperatură între regiunile României, cu minime de -10 grade în estul Transilvaniei și maxime de până la 14 grade. Potrivit ANM, în vestul și sud-vestul țării sunt așteptate ploi slabe, iar la altitudini mari pot apărea lapoviță și ninsoare. În București, temperaturile vor urca până la aproximativ 10 grade.

Dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse, se va forma ceață, care izolat poate fi însoțită de depuneri de chiciură.

Prognoza meteo pentru 8 noiembrie în țară

Cerul va prezenta înnorări în timpul nopții, mai ales în vestul și sud-vestul României. În aceste regiuni sunt posibile precipitații slabe, cu acumulări estimate între 1 și 3 litri pe metru pătrat. În zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, ploile pot fi înlocuite de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor. În sudul Banatului, pe parcursul zilei, sunt așteptate intensificări cu viteze de aproximativ 40-50 km/h.

Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Decizia nu e definitivă. Update
Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Decizia nu e definitivă. Update
Cum poți fi păcălit în baruri. Cele mai frecvente trucuri 
Cum poți fi păcălit în baruri. Cele mai frecvente trucuri 

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -10 grade în estul Transilvaniei. În Dealurile de Vest, cele mai ridicate valori nocturne vor ajunge la aproximativ 4 grade.

Ceața va apărea pe arii restrânse, cu precădere dimineața și noaptea, iar în unele locuri se poate forma chiciură. Presiunea atmosferică va rămâne aproape constantă, la valori foarte ridicate, pe fondul unui câmp anticiclonic intens.

ceata

Ceata. Sursa foto: AI

Prognoza meteo pentru București. Cum va fi vremea duminică

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul Capitalei va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura minimă va oscila între -4 și 0 grade. Pe parcursul zilei de 8 noiembrie, cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări în primele ore ale dimineții și în timpul nopții.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade, iar minima din noaptea următoare va fi cuprinsă între -3 și 0 grade.

Vântul va rămâne slab până la moderat. Presiunea atmosferică se va menține la niveluri foarte ridicate, fără variații importante.

Cum va fi vremea la munte. Lapoviță și ninsoare la altitudini mari

În zonele montane, vremea se va menține rece, mai ales dimineața și în cursul nopții.

Cerul va fi în general senin, însă înnorările vor apărea dimineața în Carpații Meridionali, iar noaptea în special în Munții Banatului și în partea vestică a Carpaților Meridionali.

În aceste regiuni se vor înregistra local ploi slabe. La altitudini ridicate, precipitațiile vor putea fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat.

Stiri calde

23:55 - Cum îți poți majora pensia fără să fi avut un salariu mai mare. Veniturile care contează la calcul

23:49 - Joe Biden își reduce aparițiile publice din cauza cancerului. Fostul președinte american, mesaj pentru Donald Trump

23:40 - Raportul privind situația financiară a României, scos la lumină. Alexandru Nazare anunță când vor fi făcute publice d...

23:32 - Șeful Pentagonului, amenințat cu destituirea. Acuzațiile aduse de un congresmen republican

23:25 - Oțelul Galați, ratare dramatică a victoriei la Botoșani. Egal egal în prelungirile meciului din Superligă

23:16 - Testul programărilor în spitalele publice. Ce schimbări urmărește Alexandru Rogobete

23:05 - Prognoza pentru Crăciun. Meteorologii au anunțat unde ar putea ninge în perioada sărbătorilor

22:58 - Alexandru Nazare, discuții cu șeful NATO despre securitatea Mării Negre. Ce importanță strategică va avea Autostrada ...

HAI România!

Alegerile americane arată ce contează cu adevărat pentru electorat: „Totul depinde de ce se găsește în farfurie”

Alegerile americane arată ce contează cu adevărat pentru electorat: „Totul depinde de ce se găsește în farfurie”

România, în pericol să devină din nou monedă de schimb între marile puteri. Adrian Severin: „Suntem iarăși o cifră sau un procent pe un șervețel”

România, în pericol să devină din nou monedă de schimb între marile puteri. Adrian Severin: „Suntem iarăși o cifră sa...

Vine o nouă Yaltă. România, din nou pe șervețel

Vine o nouă Yaltă. România, din nou pe șervețel

Proiecte speciale