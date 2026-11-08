Prognoza meteo pentru duminică, 8 noiembrie, indică diferențe importante de temperatură între regiunile României, cu minime de -10 grade în estul Transilvaniei și maxime de până la 14 grade. Potrivit ANM, în vestul și sud-vestul țării sunt așteptate ploi slabe, iar la altitudini mari pot apărea lapoviță și ninsoare. În București, temperaturile vor urca până la aproximativ 10 grade.

Dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse, se va forma ceață, care izolat poate fi însoțită de depuneri de chiciură.

Cerul va prezenta înnorări în timpul nopții, mai ales în vestul și sud-vestul României. În aceste regiuni sunt posibile precipitații slabe, cu acumulări estimate între 1 și 3 litri pe metru pătrat. În zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, ploile pot fi înlocuite de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor. În sudul Banatului, pe parcursul zilei, sunt așteptate intensificări cu viteze de aproximativ 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -10 grade în estul Transilvaniei. În Dealurile de Vest, cele mai ridicate valori nocturne vor ajunge la aproximativ 4 grade.

Ceața va apărea pe arii restrânse, cu precădere dimineața și noaptea, iar în unele locuri se poate forma chiciură. Presiunea atmosferică va rămâne aproape constantă, la valori foarte ridicate, pe fondul unui câmp anticiclonic intens.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul Capitalei va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura minimă va oscila între -4 și 0 grade. Pe parcursul zilei de 8 noiembrie, cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări în primele ore ale dimineții și în timpul nopții.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade, iar minima din noaptea următoare va fi cuprinsă între -3 și 0 grade.

Vântul va rămâne slab până la moderat. Presiunea atmosferică se va menține la niveluri foarte ridicate, fără variații importante.

În zonele montane, vremea se va menține rece, mai ales dimineața și în cursul nopții.

Cerul va fi în general senin, însă înnorările vor apărea dimineața în Carpații Meridionali, iar noaptea în special în Munții Banatului și în partea vestică a Carpaților Meridionali.

În aceste regiuni se vor înregistra local ploi slabe. La altitudini ridicate, precipitațiile vor putea fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat.