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ANM anunță vremea până la începutul lunii decembrie. Ce spune despre ploi și ninsori

ANM anunță vremea până la începutul lunii decembrie. Ce spune despre ploi și ninsoriploaie. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, estimările pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026.

Prognoza ANM până în decembrie

Potrivit prognozei, prima săptămână va aduce temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite în anumite zone ale țării, în timp ce în următoarele două săptămâni valorile termice vor crește și se vor apropia de mediile climatologice sau le vor depăși ușor. Spre sfârșitul intervalului, vremea va rămâne relativ apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor peste medie în unele regiuni.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea, în prima parte a intervalului, valori peste cele obișnuite în vestul țării și, local, în centrul teritoriului. Ulterior, cantitățile de apă vor fi în general apropiate de normal, cu unele excepții în regiunile vestice și nord-vestice.

Prognoza ANM pentru săptămâna 9–16 noiembrie 2026

În prima săptămână a prognozei, temperaturile medii vor fi ușor mai mici decât cele specifice perioadei în regiunile extracarpatice. În celelalte zone ale țării, valorile termice se vor menține în apropierea mediilor normale pentru această perioadă a anului.

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Regimul precipitațiilor va fi excedentar în regiunile vestice și, pe alocuri, în cele centrale. În restul teritoriului, cantitățile de apă estimate vor fi apropiate de cele obișnuite.

Săptămâna 16–23 noiembrie 2026

Pentru cea de-a doua săptămână, meteorologii estimează o creștere ușoară a temperaturilor. Mediile termice vor depăși valorile specifice intervalului la nivelul întregii țări, abaterea pozitivă urmând să fie mai evidentă în regiunile intracarpatice.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi ușor peste normal în vestul și nord-vestul țării. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va rămâne apropiat de cel specific perioadei.

Ce prognozează ANM pentru săptămâna 23–30 noiembrie 2026

În ultima săptămână a lunii noiembrie, temperaturile medii vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

Aceeași tendință este estimată și în cazul precipitațiilor, ale căror cantități vor fi, la nivel național, apropiate de mediile obișnuite pentru intervalul respectiv.

ploaie, frig

ploaie, frig / sursa foto: dreamstime.com

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie 2026

La începutul lunii decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice se vor situa, în general, în jurul mediilor normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână în cea mai mare parte a teritoriului.

ANM precizează că estimările pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Prognoza indică mediile săptămânale ale abaterilor temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de valorile specifice perioadei de referință 2006–2025. Aceste estimări descriu tendințele generale la nivel regional și nu reprezintă prognoze zilnice pentru fiecare localitate.

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