Gigi Becali a declarat că discursul public al lui Călin Georgescu s-a schimbat față de cel din urmă cu un an, remarcând referirile frecvente la credință, Sfânta Treime și textele religioase din intervențiile recente ale acestuia.

”E un alt Călin Georgescu, nu mai este cel de acum un an. E unul care vorbește despre Sfânta Treime, despre Iisus, vorbește în psalmi. Atunci când vorbești în psalmi și cântări de laudă, nu-și are loc Diavolul”, a spus deputatul.

În timpul emisiunii de la România TV, realizatorul Silviu Mănăstire a adus în discuție declarațiile făcute de Călin Georgescu după eliberarea din arest, în care acesta a făcut referire la persoanele care l-ar fi trădat, folosind termenul ”Iudele”.

Moderatorul a ridicat problema unei eventuale comparații între fostul candidat la alegerile prezidențiale și Iisus Hristos, interpretare pe care Gigi Becali a respins-o.

”Nu vrea să spună că el e Hristos, ci că el s-a ridicat pentru necazurile noastre. (…) Ca să poți să înțelegi lucrurile astea, trebuie să le trăiești, să le simți”, a declarat parlamentarul.

Întrebat în ce măsură discursul religios al lui Georgescu are legătură cu activitatea politică, Becali a afirmat că psalmii și cântările religioase ar putea reprezenta, în opinia sa, o modalitate de îndepărtare a celor pe care îi consideră hoți, mincinoși și tâlhari.

Deputatul s-a arătat însă sceptic în privința posibilității ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să își continue cariera politică.

”Eu nu cred că Georgescu va avea viitor politic”, a spus Gigi Becali.

Parlamentarul consideră că lui Călin Georgescu nu i se va permite să se afirme pe scena politică în măsura în care acesta și-ar dori.

Pe 23 noiembrie, după eliberarea din arest, Călin Georgescu le-a transmis un mesaj susținătorilor săi, în care a făcut referire inclusiv la persoanele pe care le consideră responsabile de trădarea sa.

”M-am hrănit cu iubirea voastră și cu pâinea lacrimilor voastre. (…) Multumesc şi detractorilor mei, şi Iudelor din jurul meu”, a spus acesta.

Într-un mesaj publicat ulterior pe Facebook, fostul candidat la alegerile prezidențiale a atribuit eliberarea sa intervenției divine. Georgescu a făcut trimitere și la perioada primului tur al scrutinului prezidențial de acum doi ani.

”Acum doi ani, fix pe vremea aceasta, Dumnezeu ne pregătea o mare lecție de iubire. Astăzi și-a reînnoit declarația de dragoste pentru toți copiii Săi. Mare este Numele Sfintei Treimi! Hristos Se naște, măriți-L! Hristos din Ceruri, întâmpinați-L Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-L…”, a scris Georgescu, pe Facebook.