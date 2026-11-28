O investigație realizată de redacția CU SENS din Republica Moldova a documentat legăturile dintre mai multe grupări de extremă dreaptă de pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit jurnaliștilor, mai mulți tineri moldoveni au participat, între 2021 și 2023, la tabere organizate în Munții Bucegi, în cadrul cărora ar fi fost promovate idei legionare și xenofobe. Printre persoanele care apar în fotografiile analizate se numără Eugen Sechila.

Jurnaliștii de investigație de la Chișinău au documentat modul în care tinerii din Republica Moldova ar fi fost atrași în grupări de extremă dreaptă prin intermediul activităților sportive, al muzicii rap și al comunităților de suporteri ai echipelor de fotbal. Potrivit anchetei CU SENS, modelul de organizare al acestor cluburi ar fi fost inspirat de mișcarea neonazistă americană Rise Above Movement, iar activitățile sportive ar fi fost însoțite de promovarea ideologiei legionare și a mesajelor xenofobe.

Printre organizațiile ale căror legături au fost documentate de jurnaliști se numără Radical Anturaj, din România, și Post Soviet Kids, din Republica Moldova.

Investigația a analizat mai multe înregistrări video și fotografii realizate în Munții Bucegi, în care apar participanți purtând însemne legionare și articole vestimentare cu mesaje preluate din scrierile lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare.

Materialele identificate de jurnaliști indică participarea unor tineri din Republica Moldova la mai multe ediții ale taberelor desfășurate în perioada 2021-2023.

Într-o fotografie publicată de gruparea Radical Anturaj apare și un rapper moldovean, alături de Eugen Sechila, fost militar în Legiunea Străină Franceză, cunoscut pentru organizarea unor tabere de haiducie.

Reportajul realizat de CU SENS a abordat și legăturile lui Eugen Sechila cu liderul AUR,George Simion, care are interdicție de intrare în Republica Moldova până în 2028. Jurnaliștii au amintit și prezența lui Sechila în anturajul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Potrivit materialului jurnalistic, Eugen Sechila a primit în acest an un avertisment în urma unui dosar privind ridicarea unei troițe cu simboluri ale Gărzii de Fier, în județul Călărași.

Printre participanții la taberele din România s-ar fi numărat și patru membri ai Asociației Faptă, nu vorbă, din Nisporeni, Republica Moldova.

Fotografiile analizate în cadrul investigației arată că reprezentanții asociației au fost prezenți și la sfințirea unei troițe cu însemne legionare în Sibiu, dar și la monumentul legionarilor români din Spania, unde s-au deplasat alături de alte organizații descrise de jurnaliști drept extremiste.

Adrian Ungureanu, liderul asociației și actual consilier local, a confirmat autenticitatea fotografiilor și informațiile referitoare la participarea membrilor. Acesta a minimalizat însă caracterul extremist al activităților desfășurate în cadrul taberelor.

Ancheta jurnalistică a prezentat și cazul organizației Cuibul Basarabean, destructurată în Republica Moldova.

Unul dintre liderii grupării, un tânăr care deținea atât cetățenia moldovenească, cât și pe cea rusă, a fost condamnat pentru incitare la ură și violență împotriva minorităților naționale. La domiciliul acestuia au fost descoperite simboluri ale trupelor naziste SS.

Un alt fost membru al organizației a fost arestat în Germania, fiind acuzat de recrutarea unor tineri prin intermediul platformei Telegram și de încurajarea unor acte de violență și vandalism. Potrivit jurnaliștilor de la Chișinău, activitățile grupării ar fi urmărit constituirea unei structuri paramilitare care să răstoarne Guvernul României și să instaureze un regim de tip nazist.