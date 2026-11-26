Președintele AUR, George Simion, a declarat joi seară, în cadrul Conferinței de alegeri a organizației AUR Vâlcea, că a dobândit calitatea de inculpat într-un interval de doar trei zile. Potrivit afirmațiilor sale, măsura vizează o declarație făcută în martie 2025, iar demersul procurorilor ar fi survenit imediat după ce președintele Nicușor Dan a început să facă declarații publice recente. Liderul formațiunii politice acuză existența unei „poliții politice” și susține că este vizat pentru o afirmație rostită într-un moment de revoltă.

Prezent la evenimentul organizat la Râmnicu Vâlcea, George Simion le-a mulțumit susținătorilor care au fost prezenți mai devreme la sediul Parchetului General, explicând că evoluția evenimentelor îl determină să abordeze tema justiției și a persecuției politice, în detrimentul altor subiecte de interes public.

”Mă bucur mult că sunt în seara asta alături de voi, mă bucur că sunt din nou la Râmnicu Vâlcea. Mi-aş fi dorit să ne întâlnim în alte împrejurări, dar e bine că am reuşit să ajung, să ajungem. Mulţumesc celor care au fost mai devreme la Parchetul General”, a transmis președintele AUR în debutul discursului său.

Acesta a susținut că, în drum spre Vâlcea, a reușit să parcurgă o parte din dosarul instrumentat de procurori, acuzând că atât el, cât și alți lideri ai curentului suveranist și membrii familiilor acestora au fost supuși supravegherii tehnice.

”Din păcate, astăzi trebuie să vorbim despre ceva ceea ce noi credeam că România a lăsat definitiv în urmă în decembrie 1989. Trebuie să vorbim despre poliţia politică.

Venind pe drum, am apucat să citesc parte din dosar. Marele dosar, marea crimă pe care am săvârşit-o şi timp de o lună de zile şi eu şi alţi lideri suveranişti am fost ascultaţi. Toate telefoanele, telefoanele familiei am fost monitorizaţi”, a afirmat liderul AUR.

În fața membrilor de partid, George Simion a susținut că punerea sa sub acuzare are la bază o simplă declarație politică și a făcut o paralelă cu situația lui Călin Georgescu, criticând totodată activitatea președintelui Nicușor Dan.

”Am făcut o declaraţie. O declaraţie politică. Nu ştiam că o declaraţie politică poate deveni motiv de urmărire penală. Am zis-o şi recent şi zic şi în faţa voastră astăzi în Vâlcea, eu consider că ceea ce trăim arată cât de adâncă a devenit criza democratică din România. Am ajuns într-un punct în care liderii opoziţiei sunt persecutaţi politic. Aţi văzut 55 de zile de arest pentru Călin Georgescu şi arestul continuă doar că este la domiciliu”, a declarat Simion.

Referindu-se la șeful statului, liderul AUR a lansat o serie de atacuri directe, sugerând că acțiunile justiției sunt legate de temerile legate de viitoarele scrutine electorale.

”Locatarul de la Cotroceni, încurcă lume Nicuşor Dan, face declaraţii. A început să facă declaraţii în ultima vreme. Cred că iar îşi ia vitaminele şi pastilele. Şi spune lucruri trăznite. Se teme de rezultatul unor alegeri. Nu întâmplător astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că el a spus în ultimele săptămâni cât de speriat este de aceste alegeri. Proşti sunt cei care l-au pus acolo”, a mai adăugat George Simion.

Președintele AUR a subliniat rapiditatea cu care a fost inculpat pentru afirmații făcute în primăvara anului 2025, în contextul invalidării candidaturii lui Călin Georgescu, precizând că nu este acuzat de fapte de corupție sau deturnare de fonduri.

”Am devenit inculpat pentru o declaraţie politică făcută în martie 2025, când candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă. Uite că un an şi jumate mai târziu, de când a început să glăsuiască Nicuşor Dan, şi-a adus aminte statul român de vorbele mele”, a explicat el.

”Eu astăzi am fost chemat în faţa procurorilor, nu pentru că am comis vreo ilegalitate, nu pentru că am făcut ceva, pentru că n-am furat, n-am deturnat fonduri publice, n-am pus mâna pe banii românilor (…) Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică, cum spun sute de mii de români care nu mai pot”, a continuat Simion, estimând că urmează o trimitere în judecată într-un timp foarte scurt.

În încheierea intervenției sale de la Vâlcea, George Simion a reiterat că nu va renunța la discursul său critic și a oferit o definiție proprie pentru termenii folosiți în spațiul public, adresându-se direct anchetatorilor.

”O să vorbesc în continuare despre nedreptăţi şi despre fiecare abuz pe care îl văd. Aşa că toţi cei care mă întreabă de acasă şi dintre voi cum sunt, sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociţi care se cred stăpâni peste ţară şi peste noi. Şi să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnităţi, să-i las fără piele de şinşila pe ei şi să-i jupoi cum ne-au jupuit şi ei pe noi de 35 de ani”, a conchis liderul AUR.

Din punct de vedere juridic, inculparea lui George Simion vizează infracțiunea de instigare publică. Aceasta a fost dispusă după ce, într-un material video publicat pe pagina sa de Facebook în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, liderul AUR a afirmat că ”cei care au comis lovitura de stat” ”ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.