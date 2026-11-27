Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” ajunge la final sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1. Ultimul episod le arată telespectatorilor cum s-au încheiat poveștile concurenților testați în Thailanda, iar pe 4 decembrie postul de televiziune va difuza și ediția specială „Insula Iubirii - Reuniuni”.

Printre cele mai urmărite povești ale acestui sezon s-a numărat cea dintre Bianca Iotu și Remi Dobre, doi parteneri veniți în Thailanda cu probleme de încredere și cu un istoric marcat de infidelitate. Pe durata filmărilor, Remi s-a apropiat de ispita Daniela, în timp ce Bianca a petrecut tot mai mult timp alături de Narcis Bujor.

Deși imaginile cu Bianca și Narcis l-au afectat vizibil pe Remi, apropierea dintre concurentă și ispită s-a oprit brusc. Narcis a refuzat invitația la dream date și i-a transmis clar Biancăi să nu își facă planuri pentru o eventuală relație după încheierea emisiunii.

Un alt moment-cheie al sezonului l-a avut în centru pe Prințul Marco, care a petrecut 24 de ore alături de ispita Gabriella Barbu. Ulterior, concurentul a recunoscut deschis că a sărutat-o de mai multe ori și că au petrecut noaptea împreună, declarând că regretă cele întâmplate.

„La orice m-am așteptat, dar niciodată să o înșel pe Bianca”, a spus Marco.

Deși episodul a fost urmat de o confruntare directă la ceremonia focului între iubita lui, Bianca, și ispita Gabriella, discuția nu a degenerat într-un scandal, ci s-a încheiat într-un mod neașteptat: cele două femei s-au îmbrățișat.

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a fost, la rândul ei, puternic zdruncinată. În timp ce Ionuț s-a apropiat de ispita Andrușca, Claudia a legat o conexiune tot mai strânsă cu Eduard Vlădescu, cei doi discutând inclusiv despre posibilitatea de a păstra legătura după plecarea din Thailanda. Situația a escaladat în momentul în care Claudia a aflat noi detalii despre partenerul său și a decis să își arunce colierul în flăcări, în timpul ceremoniei focului.

La polul opus, Natasha și Lorenzo au reușit să treacă testul fără derapaje. Cei doi au rămas fideli unul altuia pe toată durata filmărilor din Thailanda, evitând situațiile care le-ar fi putut pune relația în pericol.