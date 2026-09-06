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Doi concurenți de la Insula Iubirii au scăpat detalii din culise pe Instagram. Au șters apoi totul

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Doi concurenți de la Insula Iubirii au scăpat detalii din culise pe Instagram. Au șters apoi totulInsula Iubirii. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Bianca Iotu și Prințul Marco, concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii”, au avut un schimb de replici pe Instagram în care au făcut referiri la ceea ce s-ar fi întâmplat în timpul filmărilor. Comentariile au fost ulterior șterse, însă capturi ale conversației au fost publicate de cancan.ro.

Doi concurenți de la Insula Iubirii au scăpat detalii din culise pe Instagram

Discuția a pornit de la o postare ironică făcută de Bianca Iotu la adresa lui Remi.

„A vrut Remi să facă test drive? Da. I-a mers doar cu Dacia și Lupo? Nu. Avea toată reprezentanța Mercedes acasă? Da”, a scris aceasta.

Bianca a continuat în aceeași notă.

„Știți cum e și cu test drive-ul ăsta. Îl faci, dar mașina nu se ridică la așteptările tale”, a adăugat Bianca.

Prințul Marco a intrat în discuție

Prințul Marco a intervenit în secțiunea de comentarii și i-a răspuns direct Biancăi. „Ești Fiat”, a scris el.

Replica acesteia a venit imediat. „Lasă că ești tu dric”, i-a răspuns Bianca.

Schimbul de mesaje a continuat, iar Marco l-a adus din nou în discuție pe Remi: „Eu zic că Remi conduce G-Class acum! Dar tu nu știi ce este G-Class”, a scris Marco.

Bianca a răspuns apoi cu o trimitere la experiența trăită de concurenți în timpul filmărilor: „Focusează-te pe tine. Cred că ai uitat ce ai făcut pe Insulă”, a spus concurenta emisiunii de la Antena 1.

Prințul Marco și Bianca

Prințul Marco și Bianca. Sursă foto: Facebook

Un urmăritor le-a atras atenția asupra informațiilor dezvăluite

În conversație a intervenit și un urmăritor, care le-a atras atenția că unele dintre referirile făcute ar putea dezvălui informații înainte de difuzarea completă a sezonului.

„Cred că nu aveți voie să spuneți asta și ar fi frumos pentru noi, spectatorii, să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, până la final”, a scris acesta.

La scurt timp după acest mesaj, comentariile au fost șterse. Potrivit sursei citate, participanții la „Insula Iubirii” au obligații de confidențialitate în ceea ce privește informațiile din timpul filmărilor.

Nu există însă, în informațiile prezentate public, un anunț al Antena 1 privind o eventuală sancțiune aplicată celor doi sau o constatare oficială că ar fi fost încălcate obligațiile contractuale.

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