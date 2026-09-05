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Vocea României vs. Insula Iubirii. Cine a câștigat lupta audiențelor la debutul noilor sezoane

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Vocea României vs. Insula Iubirii. Cine a câștigat lupta audiențelor la debutul noilor sezoanePro TV - Antena 1. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

„Vocea României” a revenit vineri, 4 septembrie, cu un nou sezon și a intrat direct pe primul loc în audiențe. Show-ul prezentat de Pavel Bartoș a depășit „Insula Iubirii”, de la Antena 1, care și-a lansat noul sezon în aceeași seară, iar la nivel național Pro TV a avut o medie de aproape un milion de telespectatori.

Vocea României, prima în audiențe la debutul sezonului

Confruntarea serii a adus față în față două dintre producțiile importante ale Pro TV și Antena 1. „Vocea României” a avut premiera noului sezon, în timp ce Antena 1 a programat debutul unui nou sezon din „Insula Iubirii”.

În același interval, Kanal D a difuzat „O dragoste”, iar DigiSport 1 a avut în program meciul CFR Cluj - Farul Constanța.

Potrivit datelor prezentate de Paginademedia.ro pentru intervalul în care a fost difuzată „Vocea României”, Pro TV s-a clasat pe primul loc pe toate cele trei segmente analizate: Național, Urban și Comercial Național 20-60 ABCD.

Aproape un milion de telespectatori la nivel național

La nivelul întregii țări, „Vocea României” a avut în medie 988.000 de telespectatori. Pro TV a înregistrat 5,7 puncte de rating și o cotă de piață de 19,8%.

Antena 1 s-a clasat pe poziția a doua, cu 699.000 de telespectatori, 4 puncte de rating și 14% share.

Kanal D a ocupat locul al treilea, cu o medie de 472.000 de telespectatori. DigiSport 1 a urmat cu 241.000 de persoane, iar România TV a avut 237.000, potrivit Pagina de Media.

Clasamentul național pentru intervalul 20.30 - 00.00 a fost astfel:

1. Pro TV - 988.000 de telespectatori, 5,7 rating, 19,8% share 2. Antena 1 - 699.000, 4 rating, 14% share 3. Kanal D - 472.000 4. DigiSport 1 - 241.000 5. România TV - 237.000

Vocea României

Vocea României. Sursă foto: Facebook

Pro TV a condus și în mediul urban

„Vocea României” a rămas pe prima poziție și în clasamentul audiențelor din mediul urban. Pro TV a avut o medie de 567.000 de telespectatori, echivalentul a 5,8 puncte de rating și 20,7% cotă de piață.

Antena 1 a fost pe locul al doilea, cu 406.000 de telespectatori, 4,2 puncte de rating și 14,9% share.

Kanal D a ocupat poziția a treia, cu 222.000 de telespectatori, urmat de DigiSport 1, cu 138.000, și Antena 3 CNN, cu 132.000.

Clasamentul în mediul urban:

1. Pro TV - 567.000 de telespectatori, 5,8 rating, 20,7% share 2. Antena 1 - 406.000, 4,2 rating, 14,9% share 3. Kanal D - 222.000 4. DigiSport 1 - 138.000 5. Antena 3 CNN - 132.000

Diferență mai mică pe publicul comercial

Pe publicul comercial Național 20-60 de ani ABCD, „Vocea României” a fost tot lider, însă diferența față de Antena 1 a fost mai redusă decât pe segmentele Național și Urban. Pro TV a avut 436.000 de telespectatori, 5,7 puncte de rating și 23,3% cotă de piață. Antena 1 a înregistrat 358.000 de telespectatori, 4,7 puncte de rating și 19,2% share. Kanal D s-a clasat pe locul al treilea, cu 147.000 de telespectatori. DigiSport 1 a avut 94.000, iar Antena 3 CNN a înregistrat 57.000.

Clasamentul pe publicul Comercial Național 20-60 ABCD:

1. Pro TV - 436.000 de telespectatori, 5,7 rating, 23,3% share 2. Antena 1 - 358.000, 4,7 rating, 19,2% share 3. Kanal D - 147.000 4. DigiSport 1 - 94.000 5. Antena 3 CNN - 57.000

Astfel, debutul noului sezon „Vocea României” a plasat Pro TV pe primul loc în seara de vineri, 4 septembrie, pe toate cele trei segmente de public analizate, în timp ce premiera „Insula Iubirii” a ocupat poziția secundă.

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