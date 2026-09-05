Irina Rimes, antrenoare la „Vocea României” de la Pro TV, a anunțat vineri seară, înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii, că aceasta va fi ultima sa participare în cadrul show-ului.

Artista a explicat că își dorește o pauză în carieră și că vrea să își întemeieze o familie. Irina Rimes a spus că a considerat că momentul este potrivit pentru a face anunțul atât în fața publicului, cât și a colegilor săi.

Irina Rimes a declarat că decizia de a se retrage de la „Vocea României” este una serioasă și că își dorește să își concentreze atenția asupra unei alte etape din viața sa.

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul, vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, a declarat Irina Rimes.

Antrenoarea de la „Vocea României” a explicat că își dorește ca, la un moment dat, să devină mamă și că pentru acest lucru consideră necesară o retragere temporară din lumina reflectoarelor.

„Dacă vreau să fiu mamă la un moment dat trebuie să ies puțin din lumina reflectoarelor. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta. Vreau să plec frumos, așa că miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a adăugat artista. Irina Rimes face parte dinjuriul „Vocea României” din 2018.

Ediția de vineri seară a „Vocii României” a fost lider de audiență în intervalul 20:27–23:58, în rândul publicului național activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Emisiunea a înregistrat 5,7 puncte de rating și 23,3% cotă de piață. Televiziunea aflată pe poziția secundă a obținut 4,7 puncte de rating și 19,2% cotă de piață.

În rândul publicului național 4+, în același interval orar, „Vocea României” a înregistrat 5,7 puncte de rating și 19,8% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă a avut 4,0 puncte de rating și 14% cotă de piață.

Aproape 3 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al emisiunii. În minutul de maximă audiență, la ora 20:52, peste 1,2 milioane de români urmăreau „Vocea României”.