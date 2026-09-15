Lindy Li, fostă colectoare de fonduri pentru Partidul Democrat, susține că Kamala Harris le-ar fi transmis unor importanți donatori, cu doar două zile înainte ca Joe Biden să renunțe la candidatura pentru un nou mandat, că președintele nu va abandona cursa electorală, scrie Fox News.

Potrivit lui Li, vicepreședinta s-ar fi pregătit în același timp pentru a prelua candidatura și pentru a obține sprijinul financiar al susținătorilor lui Biden.

Afirmațiile apar în noua carte a lui Lindy Li, „Unburdened”, în care aceasta descrie evenimentele din lunile care au precedat retragerea lui Biden din cursa prezidențială din 2024.

Li, care a lucrat pentru echipele de campanie ale lui Joe Biden și Kamala Harris și a avut un rol important în strângerea de fonduri, susține că vicepreședinta a evitat să critice public starea campaniei lui Biden și chiar și-ar fi impus echipei să nu discute despre posibilitatea ca ea să devină candidatul partidului.

„A fost totul o mascaradă. Ea încerca să obțină susținerea lui Biden”, a declarat Li pentru Fox News Digital.

Fosta colectoare de fonduri susține că pe atunci vicepreședinta Harris a organizat convorbiri cu donatori în care își exprima sprijinul pentru Biden și afirma că între ea și președinte nu există diferențe importante în ceea ce privește campania.

Un astfel de apel ar fi avut loc pe 19 iulie 2024, cu două zile înainte ca Biden să-și anunțe retragerea. Li își amintește că Harris le-ar fi spus unora dintre cei mai importanți donatori ai Partidului Democrat că nu exista nicio șansă ca Biden să renunțe și că îl va susține până la final.

Joe Biden și-a anunțat retragerea din cursa pentru realegere pe 21 iulie 2024.

După anunț, susține Li, Harris ar fi început rapid să-și consolideze sprijinul în interiorul partidului, într-o campanie intensă de convingere a liderilor și donatorilor democrați.

Li afirmă că unii dintre donatorii contactați de Harris au considerat aceste discuții drept o pierdere de timp și au perceput mesajele sale ca fiind lipsite de sinceritate.

„Erau foarte conștienți că erau mințiți”, a spus Li, adăugând că aceștia considerau că starea lui Biden era evident problematică.

„A fost insultător”, a concluzionat fosta fundraiser.