Kamala Harris ia în calcul o nouă candidatură la Casa Albă în 2028, după ce a pierdut acum doi ani

Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a declarat public că analizează posibilitatea de a candida din nou la alegerile prezidențiale din 2028, oferind până acum cea mai clară poziție pe acest subiect, potrivit NBC News.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții la conferința organizată de National Action Network, desfășurată la New York.

Afirmația vine într-un context politic în care Partidul Democrat începe să contureze potențialii candidați pentru viitoarea cursă prezidențială, după înfrângerea din 2024.

Întrebată direct de activistul și liderul pentru drepturi civile Al Sharpton dacă intenționează să candideze în 2028, Harris a răspuns:

„Ascultați, s-ar putea. Mă gândesc la asta.”

Aceasta este cea mai fermă declarație a fostei vicepreședinte privind o eventuală candidatură, după ce anterior a evitat un răspuns explicit. În trecut, într-un interviu acordat BBC, ea menționase doar că „posibil” ar putea intra din nou în cursa pentru Casa Albă.

Participarea sa la eveniment a fost marcată de reacții puternice din partea publicului, fiind întâmpinată cu unele dintre cele mai puternice aplauze dintre potențialii candidați democrați prezenți. În sală s-au auzit inclusiv scandări precum „candidează din nou”.

În intervenția sa, Harris a făcut referire la experiența acumulată în funcția de vicepreședinte al SUA, sub administrația Joe Biden.

„Am servit timp de patru ani fiind la un pas de președinția Statelor Unite... Știu ce presupune această funcție și știu ce necesită”, a declarat ea.

Fosta vicepreședintă a subliniat, de asemenea, nemulțumirea față de modul în care funcționează sistemul actual:

„Este din ce în ce mai clar pentru mine că status quo-ul nu funcționează și nu a funcționat pentru mulți oameni de mult timp.”

Ea a adăugat că una dintre problemele majore este birocrația excesivă și a punctat că cetățenii „nu își doresc proceduri, ci progres”.

Referindu-se la criteriile pentru o eventuală candidatură, Harris a declarat:

„Poporul american are dreptul să se aștepte ca oricine dorește să candideze și să fie lider să nu fie preocupat de sine, ci de cetățeni. Așa privesc eu lucrurile și mă gândesc la asta în contextul în care se poate face cea mai bună treabă pentru americani.”

Primele sondaje privind o posibilă cursă prezidențială în 2028 o plasează pe Harris în fruntea preferințelor în rândul democraților, în parte datorită nivelului ridicat de notorietate. Totuși, scena politică rămâne deschisă, iar alți lideri democrați își conturează profilul public.

Printre aceștia se numără guvernatori precum J.B. Pritzker, Josh Shapiro și Wes Moore, dar și senatorul Ruben Gallego.

Harris a fost candidata Partidului Democrat la alegerile din 2024, după retragerea lui Joe Biden sub presiunea partidului, însă a pierdut în fața actualului președinte, Donald Trump.

În cadrul aceleiași discuții, Harris a criticat deciziile de politică externă ale președintelui Trump, în special în ceea ce privește conflictul cu Iranul.

„A intrat într-un război, un război ales”, a declarat Harris.

„Spunea că a eliminat arsenalul nuclear al Iranului, că l-a distrus complet... dar, evident, nu a făcut asta.”

Ea a susținut că aceste acțiuni au dus la pierderi de vieți omenești în rândul militarilor americani, la tensionarea alianțelor internaționale și la creșterea costurilor pentru cetățeni.

„Cetățenii americani vor plăti întotdeauna pentru război”, a spus Harris, adăugând:

„Le-a spus americanilor în prima zi că va reduce costurile și prețurile, dar a mințit.”

Casa Albă a reacționat prin purtătorul de cuvânt Kush Desai, care a pus sub semnul întrebării credibilitatea declarațiilor fostei vicepreședinte, făcând referire la controverse din campania electorală anterioară.