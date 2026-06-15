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Japonia, surpriza de la Cupa Mondială, după un egal cu Țările de Jos

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Japonia, surpriza de la Cupa Mondială, după un egal cu Țările de Jos
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Din cuprinsul articolului

Țările de Jos și Japonia au oferit unul dintre cele mai echilibrate meciuri ale debutului în Grupa F de la Cupa Mondială 2026, partida disputată la Dallas Stadium din Arlington, în fața a 69.285 de spectatori, încheindu-se la egalitate, scor 2-2, potrivit FIFA.

Țările de Jos au controlat prima repriză

Formația antrenată de Ronald Koeman a început mai bine și a controlat clar prima parte a jocului, însă fără a reuși să concretizeze ocaziile create. Donyell Malen, jucătorul celor de la AS Roma, a avut prima mare șansă a meciului încă din minutul 3, însă a fost blocat de portarul japonez Zion Suzuki, legitimat la Parma. Presiunea olandeză a continuat, dar fără eficiență la finalizare.

Nici Japonia nu a stat retrasă, reușind să iasă periculos pe contraatac prin Keito Nakamura de la Reims și Ayase Ueda de la Feyenoord, însă prima repriză s-a încheiat fără goluri, în ciuda ritmului ridicat și a ocaziilor de ambele părți.

Olandezii au condus Japonia

După pauză, Olanda a deblocat tabela în minutul 51. Ryan Gravenberch, mijlocașul lui Liverpool, a centrat perfect, iar Virgil van Dijk a finalizat cu o lovitură de cap pentru 1-0, apropiind „Portocala mecanică” de borna istorică a 100 de goluri marcate la turneele finale ale Cupei Mondiale.

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Avantajul europenilor a durat însă foarte puțin. În minutul 57, Keito Nakamura a șutat de la distanță, mingea a fost deviată decisiv și l-a învins pe Bart Verbruggen, aducând egalarea pentru Japonia.

Japonia Fotbal

Japonia Fotbal / sursa foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1612086407592241&set=pb.100063726902433.-2207520000&type=3

Olanda a revenit în avantaj în minutul 64, după o acțiune rapidă finalizată de Crysencio Summerville, servit ideal de același Gravenberch, într-o fază care părea să încline definitiv balanța.

Japonia a controlat bine finalul și a smuls un egal

Finalul a fost însă gestionat excelent de japonezi, care au continuat să preseze și au fost recompensați în minutul 88. După un corner executat de Junya Ito, mingea a fost deviată în careu, iar Daichi Kamada a înscris cu capul pentru 2-2, stabilind scorul final.

În prelungiri, Olanda a încercat să forțeze victoria prin introducerea unor jucători ofensivi, însă defensiva japoneză a rezistat până la ultimul fluier al arbitrului american Ismail Elfath.

Rezultatul confirmă încă o dată constanța Japoniei la nivel înalt, echipă care continuă seria rezultatelor pozitive împotriva formațiilor europene și își consolidează reputația de adversar imprevizibil și extrem de dificil. Pentru Olanda, egalul lasă un gust amar, în ciuda controlului avut pe mari porțiuni din meci, într-un start de turneu în care obiectivul rămâne câștigarea primului titlu mondial din istorie.

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