Președintele Nicușor Dan a ales să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului într-un cadru discret, alături de credincioși, la Mănăstirea Dejani, situată în apropierea Făgărașului. Șeful statului a stat de vorbă cu oamenii veniți la mănăstire și s-a fotografiat cu mai mulți dintre cei prezenți, arată România TV.

Președintele nu a avut programat un eveniment oficial de Ziua Sfintei Maria. Nicușor Dan a mers la Mănăstirea Dejani într-o vizită discretă, unde a stat de vorbă cu oamenii, s-a fotografiat cu credincioșii și a petrecut câteva momente alături de aceștia.

Anul trecut, pe 15 august, președintele a ales tot zona Făgărașului pentru această sărbătoare. Nicușor Dan a mers atunci la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Șeful statului ajunge de mai multe ori pe an la Făgăraș.

Nicușor Dan le-a transmis un mesaj oamenilor aflați la Mănăstirea Dejani și le-a urat „La mulți ani” românilor care își sărbătoresc ziua numelui de Sfânta Maria.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vǎ urez linişte sufleteascǎ şi bucurie alături de cei dragi. Celor care îşi sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulţi ani, sănătate şi împliniri. Celebrăm astăzi şi Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, şi credinţa în întoarcerea cu bine acasă", a scris preşedintele pe Facebook.

Președintele a subliniat importanța tot mai mare a Mării Negre pentru securitatea Europei și pentru interesele strategice ale României. El a adăugat că regiunea reprezintă atât o zonă esențială pentru apărare, cât și un punct important pentru dezvoltarea economică a țării.

Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mare, este sărbătorită în fiecare an pe 15 august.

În 2026, sărbătoarea are loc sâmbătă, astfel că mulți români au profitat de ziua liberă pentru a participa la slujbele organizate în biserici și mănăstiri din întreaga țară.