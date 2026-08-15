Pepenele verde este unul dintre fructele vedetă ale verii. Când este bine copt, are miez dulce, mult suc și oferă o senzație de răcoare în zilele călduroase. Alegerea lui nu este însă întotdeauna ușoară, mai ales atunci când coaja nu oferă suficiente indicii despre gustul din interior, arată The spruce eats.

Spre deosebire de alte fructe, pepenele verde nu continuă să se coacă după ce este desprins de vrej. De aceea, momentul recoltării are un rol important în calitatea fructului. Câteva verificări simple te pot ajuta să alegi un pepene bine copt.

Înainte să cumperi pepenele, verifică atent coaja. Evită fructele care au lovituri, tăieturi, adâncituri sau alte zone deteriorate.

Apoi întoarce pepenele și caută partea pe care acesta a stat pe pământ. O pată galbenă sau gălbuie poate fi un semn că fructul a avut suficient timp să se coacă.

Lovirea ușoară a cojii este un truc folosit de mult timp pentru alegerea pepenilor. Bate cu degetele în coajă și ascultă sunetul produs.

Dacă sunetul este foarte ascuțit, fructul ar putea fi încă necopt. În schimb, un sunet înfundat poate indica un pepene prea copt.

Greutatea este un alt indiciu util. Pepenele verde conține o cantitate mare de apă, astfel că un fruct bine copt și zemos poate părea surprinzător de greu pentru dimensiunea sa.

Dacă ai mai mulți pepeni de dimensiuni apropiate, ridică-i pe rând și compară-i. Cel mai greu poate fi alegerea mai bună.

Mirosul poate oferi, la rândul său, un indiciu despre gradul de coacere. Apropie pepenele de nas și verifică dacă simți o aromă ușor dulce.

Un miros discret și plăcut este un semn bun. Dacă aroma dulce este foarte puternică, fructul poate fi deja prea copt.

Ultimul test presupune apăsarea ușoară a cojii. Pepenele nu ar trebui să fie nici foarte moale, nici extrem de tare.

O ușoară cedare la apăsare poate indica un fruct ajuns la maturitatea potrivită. Dacă partea verificată este moale, pepenele ar putea fi prea copt, iar dacă este complet rigidă, poate fi încă necopt.