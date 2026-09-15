Producătorii de fructe și legume pierd teren în fața marilor retaileri. Peste un miliard de euro, sprijin anual din partea UE

Producătorii de fructe și legume pierd teren în fața marilor retaileri. Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor continuă să aibă o poziție slabă în negocierile cu marile lanțuri de retail, deși beneficiază anual de aproximativ un miliard de euro din fonduri europene. Un nou raport al Curții de Conturi Europene arată că aceste structuri își pierd din atractivitate, iar numărul fermierilor care fac parte din ele este în scădere.

Auditorii europeni arată că finanțarea acordată de Uniunea Europeană contribuie la creșterea competitivității organizațiilor de producători, însă efectele sunt limitate de diferențele dintre formele de sprijin acordate la nivel național, de complexitatea regulilor europene și de reacția insuficientă a Comisiei Europene în fața problemelor sectorului.

Producătorii de fructe și legume se confruntă cu costuri mai mari, schimbări în cererea de pe piață și presiuni tot mai importante din punct de vedere economic și de mediu. Organizațiile de producători au rolul de a-i ajuta să răspundă împreună acestor probleme.

Prin intermediul lor, fermierii își pot comercializa produsele în comun, pot investi împreună în infrastructură și echipamente, pot crește calitatea produselor și pot negocia condiții mai bune cu cei care le cumpără marfa. În ciuda acestor avantaje, organizațiile de producători și-au redus cota de piață, iar numărul fermierilor membri a scăzut cu 39% între 2012 și 2023.

„Pentru ca organizațiile de producători să îi ajute pe fermieri să țină piept marilor cumpărători și să le ofere consumatorilor o gamă variată de fructe și legume europene, regulile trebuie simplificate, sprijinul național trebuie să fie mai coerent, iar aderarea la aceste organizații trebuie să devină mai atractivă”, a declarat doamna Keit Pentus-Rosimannus, membra Curții responsabilă de acest audit.

Organizațiile care reunesc producători de fructe și legume au primit în 2023 sprijin european în valoare de 1,06 miliarde de euro. Fondurile au fost utilizate pentru modernizarea echipamentelor, automatizarea producției, reducerea consumului de energie și de apă, obținerea unor certificări de calitate, dezvoltarea ambalării și logisticii, dar și pentru crearea unor etichete de calitate cunoscute de consumatori.

Finanțarea este calculată în funcție de valoarea producției comercializate, ceea ce stimulează organizațiile să își majoreze cifra de afaceri și să își adapteze producția la cererea de pe piață. Cu toate acestea, auditorii arată că organizațiile de producători rămân dezavantajate în raport cu marile lanțuri de retail.

Structurile cu dimensiuni mai mari pot furniza volume importante de produse și pot avea o ofertă mai diversificată, ceea ce le oferă o poziție mai bună la negocieri. În cele mai multe state membre ale Uniunii Europene, organizațiile nu au însă dimensiunea sau influența necesare pentru a negocia de pe poziții de forță. Belgia și Țările de Jos sunt singurele state în care aceste organizații au ajuns să aibă o importanță economică semnificativă.

Raportul evidențiază diferențe importante între țările Uniunii Europene. În unele state membre nu există nicio organizație de producători de fructe sau legume recunoscută. În țările în care acestea funcționează, proporția producției vândute prin organizațiile de producători diferă considerabil. Aceasta pornește de la numai 0,8% în Slovenia și ajunge până la 86% în Danemarca.

Auditorii consideră că diferențele sunt explicate parțial de factori istorici și culturali, însă un rol important îl au și politicile adoptate la nivel național. Unele autorități le oferă organizațiilor consiliere și permit finanțarea unui număr mai mare de măsuri și investiții. Alte state aplică reguli de eligibilitate mai stricte ori acordă un sprijin mai redus. Aceste diferențe generează, potrivit Curții de Conturi Europene, condiții de concurență inegale în interiorul pieței unice.

În același timp, ele îi pot determina pe fermieri să renunțe la ideea de a intra într-o organizație de producători sau îi pot descuraja să propună programe operaționale prin intermediul cărora ar putea obține finanțare europeană.

Auditorii arată că executivul european a identificat o parte dintre aceste dificultăți, însă nu a luat suficiente măsuri pentru soluționarea lor și nici pentru a sprijini statele membre să își compare și să își armonizeze modul de aplicare a regulilor.

Agricultura are o contribuție importantă la economia și societatea Uniunii Europene. Sectorul asigură hrana pentru aproximativ 450 de milioane de europeni și locuri de muncă pentru aproximativ 30 de milioane de persoane. În 2024, agricultura a generat 532 de miliarde de euro, echivalentul a 1,2% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Fructele și legumele proaspete, produse de aproximativ două milioane de ferme, au reprezentat în jur de 80 de miliarde de euro din totalul producției agricole.

Datele Comisiei Europene arată că, în 2024, în sectorul fructelor și legumelor existau 1.488 de organizații de producători recunoscute în Uniunea Europeană, care aveau împreună 187.372 de membri. Organizațiile se pot reuni, la rândul lor, în asociații. La nivelul UE erau recunoscute în 2024 un număr de 69 de astfel de asociații.

Auditul Curții de Conturi Europene a urmărit să stabilească în ce măsură sprijinul acordat de UE a contribuit la creșterea competitivității membrilor organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor și dacă finanțarea a făcut aderarea la aceste structuri mai atractivă.

Auditorii au analizat programele operaționale ale 57 de organizații de producători și ale cinci asociații și au vizitat 19 organizații din Spania, Franța, Italia și Polonia. Au mai fost examinate cadrul european și sistemele naționale din cele patru state, precum și rapoarte de evaluare din Belgia, Cehia, Germania și Țările de Jos. Concluziile apar în Raportul special nr. 22/2026 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor – Un teren fertil pentru competitivitate, dacă este cultivat cu grijă”.