Republica Moldova. O nouă premieră medicală a fost înregistrată în România, la Institutul Clinic Fundeni. Pentru prima dată, medicii au prelevat robotic un fragment de ficat de la un donator viu, într-o intervenție complexă realizată pentru salvarea unui pacient cu cancer hepatic. Operația a fost coordonată de profesorul Vlad Brașoveanu, chirurg originar din Republica Moldova, implicat de aproape trei decenii în dezvoltarea transplantului hepatic.

Intervenția a avut la bază o poveste de familie: un bărbat de 50 de ani, diagnosticat cu cancer hepatic pe fondul unei ciroze provocate de virusul hepatitic C, a primit o parte din ficatul soției sale. Pentru pacient, transplantul de la un donator viu a reprezentat o șansă care nu putea fi amânată.

Fragmentul de ficat a fost prelevat de la soția pacientului printr-o procedură robotică. Intervenția a fost realizată de chirurgul Iulian Moșteanu, care a controlat instrumentele robotice de la consolă.

Ulterior, grefa hepatică a fost implantată pacientului de profesorul Vlad Brașoveanu, iar reconstrucția arterei hepatice a fost efectuată prin microchirurgie de medicul Dragoș Zamfirescu.

Întreaga procedură a fost coordonată de profesorul doctor Vlad Brașoveanu, directorul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic „Dan Setlacec” de la Institutul Clinic Fundeni.

Transplantul hepatic de la donator viu este posibil datorită unei particularități extraordinare a ficatului: capacitatea sa de regenerare.

În funcție de necesitățile pacientului, donatorul poate oferi o parte importantă din ficat, iar în lunile următoare atât ficatul donatorului, cât și cel al primitorului își pot recăpăta volumul necesar pentru funcționarea normală.

În cazul pacientului de 50 de ani, transplantul a făcut posibilă îndepărtarea ficatului bolnav împreună cu tumora. Medicii consideră că așteptarea unui organ de la un donator decedat ar fi putut însemna pierderea unei ferestre importante pentru tratament.

Acum, cei doi soți se află în stare bună și sunt monitorizați medical.

La Institutul Clinic Fundeni, prelevarea fragmentului hepatic de la donatori vii este realizată laparoscopic încă din 2023. Noua intervenție marchează însă trecerea la o etapă tehnologică superioară: abordul robotic.

Pentru echipa medicală, premiera nu reprezintă doar o performanță tehnică, ci și o evoluție importantă în chirurgia transplantului hepatic de la donator viu.

Dr. Mihail Pautov, chirurg în România, a remarcat progresul echipelor medicale care dezvoltă astfel de proceduri și a atras atenția asupra rolului esențial al donatorilor vii.

Donarea unui organ de către o persoană sănătoasă presupune un gest altruist major, iar siguranța donatorului rămâne una dintre principalele preocupări ale echipelor de transplant.

Pentru Republica Moldova, performanța de la Fundeni are și o semnificație aparte. Profesorul Vladislav Brașoveanu este originar din țara noastră și face parte din echipa de transplant de la Institutul Clinic Fundeni încă din 1997, când au fost realizate primele prelevări multiorganice.

De-a lungul anilor, acesta a coordonat programul de transplant hepatic de la donator viu și, împreună cu echipa sa, a realizat la Fundeni transplantul hepatic cu numărul 1.000 de la un donator viu.

Contribuția sa la dezvoltarea transplantului în Republica Moldova a fost, de asemenea, una importantă. În 2016, Vladislav Brașoveanu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Cu participarea sa directă a fost realizat primul transplant hepatic de la donator viu din Republica Moldova. Pentru această contribuție, medicul a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”. Un an mai târziu, acesta a participat și la realizarea primului transplant hepatic de la donator decedat din Republica Moldova.

Performanțele echipelor de transplant din România vin într-un moment în care și Republica Moldova încearcă să-și dezvolte capacitățile în acest domeniu.

De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost realizate 12 transplanturi de organe – șase renale și șase hepatice. Prin comparație, pe parcursul întregului an 2025 au fost efectuate 16 transplanturi de organe.

În 2025 au mai fost realizate 28 de transplanturi de cornee și aproximativ 400 de transplanturi de țesuturi.

În același timp, nevoia de organe rămâne una dintre cele mai mari provocări. Aproximativ jumătate dintre familiile persoanelor aflate în moarte cerebrală au refuzat anul trecut donarea organelor, în timp ce peste 100 de pacienți din Republica Moldova se află pe lista de așteptare pentru un transplant.

Dincolo de premiera robotică de la Fundeni, România a înregistrat în 2025 unul dintre cele mai importante bilanțuri din istoria transplantului său.

Peste 300 de transplanturi de organe și țesuturi au fost realizate pe parcursul anului, potrivit datelor Agenției Naționale de Transplant. Au fost înregistrați 92 de donatori de organe la nivel național.