Mijlocașul Dennis Man a declarat, luni seară, după înfrângerea României în fața Suediei, scor 0-1 în Liga Națiunilor, că lucrurile merg prost la echipa națională și că jocul tricolorilor nu se leagă. Fotbalistul a spus însă că jucătorii au nevoie de timp pentru a se acomoda cu selecționerul Gheorghe Hagi și că îl susțin pe acesta.

„O acțiune foarte proastă, nu ne-a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol. Ne doream să le facem o surpriză fanilor, acasă, dar parcă nu se leagă nimic. Avem nevoie de timp să ne acomodăm cu el, încearcă să ne învețe. Suntem alături de el, îl susținem, noi ca jucători nu putem lua decizii, trebuie să ne conformăm”, a declarat Dennis Man după partida cu Suedia.

Fostul internațional Gică Popescu a lăudat atitudinea suporterilor de pe Arena Națională și a remarcat că România a avut o evoluție diferită, în special după pauză.

„Din păcate este victoria publicului, au fost 90 de minute alături de jucători, i-au împins de la spate. Din păcate am pierdut a patra oară la rând, chiar dacă am putea spune că echipa a arătat diferit, în special în repriza secundă când am avut ceva situații. Dar o înfrângere rămâne. Eu cred că am avut o problemă la mijlocul terenului”, a spus Gică Popescu.

Adrian Mutu a declarat că încercarea lui Gheorghe Hagi de a transforma echipa națională într-o formație ofensivă este un proces care necesită timp.

„Cred că băieții au fost mult mai focusați, erau sub presiune, chiar dacă publicul nu a reacționat în mod negativ. Din păcate, rezultatul nefast umbrește evoluția mai puțin bună a tricolorilor. Iar e o greșeală de poziționare a lui Rațiu, ajunge târziu lângă jucătorul lor, de acolo iese și golul. În fine, a fost o greșeală colectivă. Avem un timing rău la pressing, ieșim pe rând, suntem eliminați foarte ușor.

Suferim în posesia adversarului și alergăm prea mult după minge. În seara asta chiar au muncit și au vrut. Au fost câteva acțiuni bune în ofensivă. Depinde totul de Gică Hagi, dacă simte puterea să continue. E de lucrat la echipa națională, mai ales pe sistemul și strategia pe care o vrea Gică. Echipa națională a jucat mult timp stând la locul ei și încercând să iasă pe contraatac, acum se vrea un pressing”, a spus Adrian Mutu la Antena 1.

Naționala României a fost învinsă de Suedia cu scorul de 1-0, luni seară, pe Arena Națională, în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa națională în actualul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.

Tricolorii au pierdut toate cele patru partide disputate în această fereastră internațională a Ligii Națiunilor:

1-2 cu Suedia, pe 25 septembrie, la Strawberry Arena din Solna; 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională; 0-6 cu Polonia, pe 2 octombrie, pe Stadionul Național din Varșovia; 0-1 cu Suedia, pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

România mai are două partide de disputat în grupă. Pe 14 noiembrie, tricolorii vor întâlni Polonia pe teren propriu, iar pe 17 noiembrie vor juca în deplasare cu Bosnia-Herțegovina.