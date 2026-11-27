Ianis Hagi a marcat un gol spectaculos din lovitură liberă, dar Alanyaspor a pierdut acasă cu Konyaspor în minutul 90+7
- Maria Dima
- 27 noiembrie 2026, 21:37
Ianis Hagi a marcat vineri seară, 27 noiembrie 2026, în partida pe care echipa sa, Alanyaspor, a pierdut-o pe teren propriu în fața formației Konyaspor, scor 1-2, în etapa a 13-a din Superliga Turciei. Mijlocașul român a deschis scorul în minutul 15, însă oaspeții au întors rezultatul printr-un gol din penalti înscris în minutul 90+7.
Execuție directă din lovitură liberă pentru Ianis Hagi, după o pauză de peste opt luni
Titularizat pentru al doilea meci consecutiv în campionat, internaționalul român (28 de ani) a avut nevoie de un sfert de oră pentru a debloca tabela. Hagi a executat o lovitură liberă dintr-o poziție laterală, de la aproximativ 25 de metri, trimițând mingea peste portarul advers, direct în plasa laterală.
Reușita reprezintă primul gol al lui Ianis Hagi în actuala ediție a campionatului Turciei și pune capăt unei serii de 258 de zile fără gol marcat la echipa de club, ultima sa reușită datând din 14 martie 2026, într-un meci cu Göztepe (2-2). Golul vine la doar câteva zile după ce jucătorul român fusese ironizat pe rețelele sociale pentru o lovitură liberă trimisă mult peste poartă în etapa precedentă, cu Kasımpaşa.
Alanyaspor a cedat pe final, la șase minute după schimbarea lui Hagi
Avantajul gazdelor a rezistat doar opt minute, deoarece Jackson Muleka a restabilit egalitatea pentru Konyaspor în minutul 23.
Ianis Hagi a rămas pe teren până în minutul 90+1, când a fost înlocuit. Deznodământul partidei s-a decis chiar în ultimele secvențe ale prelungirilor: oaspeții au primit o lovitură de la 11 metri, transformată în minutul 90+7 de Mohamed, aducând victoria lui Konyaspor.
Clasamentul Superligii Turciei după etapa a 13-a
În urma acestui eșec, Alanyaspor rămâne pe locul 14 în clasament, cu 12 puncte acumulate după 13 runde, la doar un punct în fața adversarei de vineri, Konyaspor, care a urcat pe poziția a 15-a, cu 11 puncte.
Liderul campionatului Turciei este Galatasaray, formație care conduce clasamentul cu 31 de puncte.