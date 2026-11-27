Ianis Hagi a marcat vineri seară, 27 noiembrie 2026, în partida pe care echipa sa, Alanyaspor, a pierdut-o pe teren propriu în fața formației Konyaspor, scor 1-2, în etapa a 13-a din Superliga Turciei. Mijlocașul român a deschis scorul în minutul 15, însă oaspeții au întors rezultatul printr-un gol din penalti înscris în minutul 90+7.

Titularizat pentru al doilea meci consecutiv în campionat, internaționalul român (28 de ani) a avut nevoie de un sfert de oră pentru a debloca tabela. Hagi a executat o lovitură liberă dintr-o poziție laterală, de la aproximativ 25 de metri, trimițând mingea peste portarul advers, direct în plasa laterală.

Reușita reprezintă primul gol al lui Ianis Hagi în actuala ediție a campionatului Turciei și pune capăt unei serii de 258 de zile fără gol marcat la echipa de club, ultima sa reușită datând din 14 martie 2026, într-un meci cu Göztepe (2-2). Golul vine la doar câteva zile după ce jucătorul român fusese ironizat pe rețelele sociale pentru o lovitură liberă trimisă mult peste poartă în etapa precedentă, cu Kasımpaşa.

Avantajul gazdelor a rezistat doar opt minute, deoarece Jackson Muleka a restabilit egalitatea pentru Konyaspor în minutul 23.

Ianis Hagi a rămas pe teren până în minutul 90+1, când a fost înlocuit. Deznodământul partidei s-a decis chiar în ultimele secvențe ale prelungirilor: oaspeții au primit o lovitură de la 11 metri, transformată în minutul 90+7 de Mohamed, aducând victoria lui Konyaspor.

În urma acestui eșec, Alanyaspor rămâne pe locul 14 în clasament, cu 12 puncte acumulate după 13 runde, la doar un punct în fața adversarei de vineri, Konyaspor, care a urcat pe poziția a 15-a, cu 11 puncte.

Liderul campionatului Turciei este Galatasaray, formație care conduce clasamentul cu 31 de puncte.