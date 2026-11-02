Alanyaspor, formația la care evoluează Ianis Hagi (28 de ani), a suferit o înfrângere categorică în etapa a 10-a a campionatului Turciei. Echipa pregătită de portughezul Joao Pereira a fost umilită în deplasare de Genclerbirligi, scor 0-5, după un meci în care internaționalul român a fost introdus pe teren în repriza secundă.

Ianis Hagi a început partida pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren în minutul 55, în locul lui Gaius Makouta, la scorul de 0-1. Au urmat 19 minute de coșmar pentru Alanyaspor, care a mai încasat patru goluri și a suferit cea mai drastică înfrângere a sezonului, conform gsp.ro.

Partida a început cum nu se putea mai rău pentru Alanyaspor. Genclerbirligi a deschis scorul încă din primul minut, prin Ulgun, iar avantajul minim al gazdelor s-a menținut până la pauză. În încercarea de a schimba soarta întâlnirii, Joao Pereira a apelat la Ianis Hagi în minutul 55, când l-a înlocuit pe Gaius Makouta. Mutarea nu a produs însă efectul dorit. Dimpotrivă, Alanyaspor s-a prăbușit în ultima parte a confruntării.

La numai patru minute după intrarea internaționalului român, Tongya a majorat avantajul gazdelor, în minutul 59. Au urmat alte două goluri într-un interval de numai două minute. Gouveia a înscris pentru 3-0 în minutul 66, iar Mendes a dus scorul la 4-0 în minutul 68.

Același Gouveia a închis tabela în minutul 78, reușind „dubla” și stabilind scorul final, 5-0 pentru formația pregătită de Bernd Storck. Deși a evoluat mai bine de o jumătate de oră, Ianis Hagi nu a reușit să contribuie decisiv la jocul ofensiv al echipei sale.

Internaționalul român a avut 17 atingeri ale balonului și a încheiat partida cu un procentaj de 100% al paselor reușite, toate cele 15 încercări fiind precise.

De asemenea, Hagi a completat toate cele patru pase încercate în ultima treime a terenului, însă nu a expediat niciun șut pe poarta adversă.

După primele zece etape, formația lui Joao Pereira ocupă locul 12 în prima ligă a Turciei, cu 12 puncte acumulate. De cealaltă parte, Genclerbirligi se află pe poziția a 14-a, cu 11 puncte.

Pentru Alanyaspor urmează o nouă confruntare dificilă. Echipa lui Ianis Hagi va primi vizita celor de la Trabzonspor, pe 8 noiembrie.