Republica Moldova. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, afirmă că nu a primit niciun act oficial prin care să-i fie interzis să părăsească Republica Moldova în următorii cinci ani. Acesta susține că restricția anunțată de autoritățile de la Chișinău ar fi doar o declarație publică.

Krasnoselski a făcut afirmațiile într-un interviu acordat agenției ruse de presă RIA Novosti. Declarațiile vin după ce autoritățile moldovene au anunțat că vor aplica măsura în urma vizitei sale la Moscova și a decorării de către președintele rus Vladimir Putin.

„Această interdicție este, din nou, doar retorică. La ora actuală, nu există niciun document oficial în acest sens”, a declarat liderul separatist.

Solicitat să comenteze afirmațiile lui Krasnoselski, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că nu va face declarații pe acest subiect.

Vadim Krasnoselski a fost decorat pe 4 noiembrie, la Kremlin, de Vladimir Putin cu Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Distincția i-a fost acordată pentru contribuția la consolidarea relațiilor cu Rusia.

În timpul ceremoniei, liderul de la Tiraspol a făcut declarații prin care a reafirmat apropierea regiunii separatiste de Moscova. Acesta a susținut că Transnistria face parte din „lumea rusă”.

Totodată, Krasnoselski a vorbit despre armonizarea legislației și a sistemului de învățământ din regiune cu cele din Federația Rusă. Declarațiile au fost urmate de o reacție din partea autorităților constituționale de la Chișinău.

Pe 5 noiembrie, Biroul Politici de Reintegrare a condamnat gestul președintelui rus, pe care l-a calificat drept „o provocare”. Instituția a anunțat că, la revenirea în Republica Moldova, lui Krasnoselski îi vor fi aplicate măsuri restrictive. Printre acestea se numără și interdicția de a părăsi țara pentru o perioadă de cinci ani.

Anunțul autorităților a generat discuții privind modul în care urma să fie pusă în aplicare măsura. Premierul Vasile Tofan a declarat, tot pe 5 noiembrie, că decizia reprezintă un răspuns politic la acțiunile Moscovei. Acesta a precizat că liderul separatist nu va putea utiliza Aeroportul Internațional Chișinău timp de cinci ani.

Cu toate acestea, pe 16 noiembrie, Vadim Krasnoselski a fost surprins de jurnaliști pe Aeroportul Internațional Chișinău. Ulterior, Guvernul a confirmat că acesta a revenit în Republica Moldova.

Reprezentanții Executivului au precizat atunci că, după finalizarea procedurilor de control, liderului separatist îi va fi aplicată interdicția de a părăsi țara pentru următorii cinci ani.

Situația a provocat reacții și la nivelul conducerii Parlamentului. Pe 16 noiembrie, președintele Legislativului, Igor Grosu, a declarat că nu vede o problemă juridică în aplicarea restricției. Acesta a invocat faptul că Vadim Krasnoselski nu este cetățean al Republicii Moldova.

Întrebat despre alte măsuri restrictive care ar putea fi aplicate liderului separatist, după ce reprezentanții Guvernului au sugerat că ar putea exista și alte sancțiuni, Grosu a evitat să ofere detalii. „O să anunțe la timpul respectiv”, a spus președintele Parlamentului.

Anunțul autorităților a fost criticat și de Asociația Promo-LEX. Într-o opinie publicată pe 13 noiembrie, organizația a atras atenția asupra problemelor juridice pe care le-ar putea ridica o asemenea măsură.

Potrivit experților Promo-LEX, legislația Republicii Moldova nu oferă un temei pentru a împiedica un cetățean străin, care nu a fost condamnat, să părăsească teritoriul țării.

În schimb, asociația a recomandat autorităților să analizeze alte instrumente legale. Printre soluțiile propuse se numără introducerea unei interdicții de intrare în Republica Moldova și aplicarea unor măsuri de blocare a fondurilor, în condițiile prevăzute de lege.