Politica

Liderul regiunii separatiste din stânga Nistrului, audiat la revenirea din Federaţia Rusă

Liderul regiunii separatiste din stânga Nistrului, audiat la revenirea din Federaţia RusăSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Vadim Krasnoselski, liderul administrației separatiste de la Tiraspol, ar fi fost audiat de către serviciile speciale de la Chişinău după vizita scandaloasă de la Moscova.

Krasniselski a ajuns duminică seara la Aeroportul Internaţional Chişinău, imaginile cu liderul separatist au fost publicate de  portalul realitatea.md.

Vadim Krasnoselski pe Aeroportul din Chişinău/ Sursa foto: realitatea.md

Condus în sala de audieri

Liderul nerecunoscut ar fi fost condus în sala de audieri a Aeroportului, care se află la etajul doi. Postul de televiziune TVR Moldova a relatat, cu referinţă la surse, că Vadim Krasnoselski este audiat de Poliția de Frontieră și ofițerii Serviciului de Informaţii şi Securitate.

„Confirmăm aterizarea lui Vadim Krasnoselski la Chișinău. După procedurile de control, acesta va suporta consecințele incidentului recent de la Moscova, inclusiv interdicția de a ieși din țară prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova timp de cinci ani”, a precizat Guvernul de la Chișinău.

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Decorat de Vladimir Putin

La 4 noiembrie, Vadim Krasnoselski a primit din mâinile lui Vladimir Putin „Ordinul de Onoare” al Federației Ruse în cadrul ceremoniei prilejuite de Ziua Unității Naționale a Rusiei.

Liderul de la Kremlin a motivat distincția prin apropierea republicii transnistrene de Rusia și prin evoluția regiunii în pofida a ceea ce a numit presiuni externe. La ceremonie, Krasnoselski a fost prezentat drept „președinte” al regiunii.

O zi mai târziu, Biroul politici de reintegrare a condamnat vizita. Instituția a descris-o ca pe o provocare a Rusiei, care ar urmări blocarea parcursului european al Republicii Moldova, și a anunțat restricții pentru Krasnoselski după întoarcere, între care interdicția de a ieși din țară timp de cinci ani.

Deplasarea la Moscova a avut loc, conform Biroului, pe fundalul discuțiilor facilitate de OSCE despre aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale în sezonul rece.

Restricţii pentru liderul de la Tiraspol

Pe 5 noiembrie, premierul Vasile Tofan a precizat că Tiraspolul îi rămâne accesibil lui Krasnoselski, dar Aeroportul Chișinău îi va fi închis pentru cinci ani. Șeful Guvernului a susținut că Moscova ar fi urmărit să determine Chișinăul să îi interzică revenirea, ceea ce i-ar fi oferit un pretext să rămână în Rusia. Tot el a confirmat că Vadim Krasnoselski nu deține cetățenia Republicii Moldova.

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a dat asigurări pe 9 noiembrie că măsurile vor fi puse în aplicare imediat după întoarcere și cu respectarea legii, fără să indice însă norma juridică pe care se va sprijini interdicția.

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