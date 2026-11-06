Republica Moldova. Anunțul autorităților de la Chișinău privind interdicția de a părăsi Republica Moldova, timp de cinci ani, în cazul liderului separatist Vadim Krasnoselski nu ar avea suport legal. Este concluzia avocatului Vadim Vieru, directorul Programului Drepturile Omului din cadrul Asociației Promo-LEX. Juristul susține că o asemenea măsură poate fi dispusă doar în anumite condiții și numai în baza unei decizii a procurorului sau a instanței de judecată.

De cealaltă parte, reprezentanții Biroului Politici de Reintegrare (BPR) afirmă că restricția va fi aplicată de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația în vigoare. Biroul precizează că nu are responsabilitatea de a pune în aplicare măsura, ci doar a informat despre decizia autorităților.

Potrivit avocatului Vadim Vieru, Vadim Krasnoselski are statutul de cetățean străin. Liderul separatist nu deține cetățenia Republicii Moldova și nici permis de ședere pe teritoriul țării.

În aceste condiții, declarația Biroului Politici de Reintegrare, potrivit căreia lui Krasnoselski îi vor fi aplicate, la revenirea în Republica Moldova, „măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul țării pentru o perioadă de cinci ani”, nu ar avea temei juridic, susține avocatul.

Vadim Vieru face trimitere la articolul 12 din Legea privind regimul străinilor. Acesta enumeră situațiile în care un cetățean străin poate fi oprit la ieșirea din Republica Moldova.

„Articolul 12 din Legea privind regimul străinilor stabilește expres situațiile în care un cetățean străin poate fi oprit la ieșirea din țară: existența unei pedepse cu închisoarea, un dosar penal cu dare în urmărire, o măsură preventivă, măsuri de constrângere medicală sau o interdicție dispusă în cadrul procedurii de executare silită. Toate aceste cazuri necesită decizia unui procuror sau a unui judecător”, a explicat directorul Programului Drepturile Omului din cadrul Promo-LEX.

Avocatul a precizat că termenul de cinci ani, invocat în cazul lui Krasnoselski, este prevăzut de legislație pentru alte situații. Acesta se referă la interdicția de intrare în Republica Moldova sau la declararea unui cetățean străin drept persoană indezirabilă.

„Aceste măsuri se aplică atunci când statul dorește îndepărtarea unui străin, nu reținerea acestuia”, a subliniat Vadim Vieru.

Juristul a explicat și care ar fi procedura prin care autoritățile ar putea împiedica legal o persoană să plece din Republica Moldova.

În opinia sa, ar trebui deschis un dosar penal în care persoana vizată să aibă statut de bănuit. Ulterior, ar putea fi solicitată aplicarea măsurii preventive de a nu părăsi țara, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

O asemenea restricție nu poate fi aplicată automat și nici pentru o perioadă de cinci ani. Potrivit avocatului, măsura poate fi dispusă pentru cel mult 60 de zile și trebuie justificată prin riscuri concrete, demonstrate în fața instanței.

„Aceasta ar presupune deschiderea unui dosar penal în care persoana să aibă calitatea de bănuit, urmată de aplicarea măsurii preventive de a nu părăsi țara, conform Codului de procedură penală. Această măsură este dispusă pentru perioade de cel mult 60 de zile și trebuie motivată prin riscuri dovedite în instanță. În prezent, autoritățile nu au anunțat existența unui astfel de dosar pe numele lui Vadim Krasnoselski”, a conchis Vadim Vieru.

Reprezentanții Biroului Politici de Reintegrare afirmă că măsura anunțată va fi pusă în aplicare de instituțiile responsabile. Purtătoarea de cuvânt a BPR, Mariana Sarî, a declarat pentru presă că Biroul nu este autoritatea care va aplica personal interdicția în cazul liderului separatist.

Potrivit acesteia, responsabilitatea revine organelor de stat și instituțiilor de drept, care cunosc cadrul normativ și au atribuții în aplicarea legislației.

„Nu Biroul Politici de Reintegrare este instituția care va aplica această măsură domnului Krasnoselski. Sunt organele de stat, cele de drept, organele legale care aplică legislația în vigoare și care cunosc cadrul legal național. Biroul doar a informat despre această decizie”, a declarat Mariana Sarî.

Anunțul autorităților de la Chișinău a venit după ce președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Vadim Krasnoselski o distincție de stat. Pe 4 noiembrie, liderul de la Kremlin l-a decorat cu „Ordinul de Onoare” al Federației Ruse. Distincția i-a fost acordată pentru „contribuția la dezvoltarea regiunii transnistrene”, promovarea limbii ruse și apărarea pretinsului „adevăr istoric”.

Decorarea lui Krasnoselski a avut loc cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al acestuia. Liderul separatist conduce administrația de la Tiraspol din 2016 și nu mai poate candida pentru un nou mandat. Pe 5 noiembrie, autoritățile de la Chișinău au anunțat că, dacă va reveni în Republica Moldova, Krasnoselski va primi interdicția de a părăsi țara pentru o perioadă de cinci ani.

Vadim Krasnoselski are 56 de ani și este născut în Rusia. Între 2007 și 2012, a ocupat funcția de așa-zis ministru de interne al regiunii transnistrene. Ulterior, a devenit președinte autoproclamat al așa-numitului soviet suprem de la Tiraspol. Din 2016 conduce administrația separatistă din regiune.