Din cuprinsul articolului Decizia este definitivă

Avocata Eliza Ene Corbeanu obține o victorie importantă pentru pacienții bolnavi de cancer și pentru spitalele private din România.

Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut o hotărâre a Curții de Apel Brașov prin care Casa Națională de Asigurări de Sănătate este obligată să deconteze tratamentele oncologice efectuate într-un centru medical privat, după ce refuzul de includere a acestuia în Programul Național de Oncologie a fost declarat nelegal.

Victoria a fost obținută de avocata Eliza Ene Corbeanu, care a reprezentat MedEuropa (Clinicile Affidea) în procesul împotriva CNAS prin care instanța a obligat autoritatea să includă centrul privat în Program național de oncologie - Subprogramul de radioterapie și să deconteze serviciile de radioterapie efectiv prestate, a căror valoare depășește 7 milioane de lei.

Prin menținerea sentinței Curții de Apel Brașov, Înalta Curte a confirmat soluția potrivit căreia un furnizor privat nu poate fi exclus de la finanțarea tratamentelor oncologice.

Hotărârea are o semnificație deosebită pentru pacienți-alegerea unui spital privat nu trebuie să însemne pierderea posibilității de a beneficia de tratament gratuit (decontat de stat), pentru că pacienții oncologici au dreptul să își aleagă furnizorul medical, public sau privat.

Acest succes constituie un reper pentru spitalele și clinicile private din România, demonstrând că pacientul trebuie să fie în centrul sistemului de sănătate, iar accesul la tratamentul oncologic nu poate fi îngrădit prin decizii administrative nelegale.

Acțiunea introdusă în februarie 2026 de avocata Eliza Ene Corbeanu a fost soluționată definitiv de Înalta Curte în noiembrie 2026, marcând un precedent important pentru spitalele private care confirmă că furnizorii privați pot obține în justiție decontarea tratamentelor oncologice refuzată nelegal de CNAS, în beneficiul pacienților.