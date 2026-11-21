Marlon Jackson, în vârstă de 69 de ani, a dezvăluit că se confruntă de patru ani cu cancer de prostată în stadiul 4. Membrul trupei Jackson 5 a vorbit despre diagnosticul primit și tratamentele urmate în cadrul unui interviu acordat podcastului „The Farah Shammas Podcast”. Artistul a declarat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea prostatei și prin radioterapie și susține că în prezent se simte bine, potrivit Fox News.

Marlon Jackson a păstrat discreția în privința bolii în ultimii ani. Acum, el a decis să vorbească public despre lupta cu cancerul și despre felul în care a trecut prin tratament.

„Și vreau să le spun oamenilor chiar acum: Dumnezeu mă are în grijă. Mi-a spus deja că mă are în grijă. Am cancer de patru ani”, a declarat artistul în timpul interviului.

Jackson a ținut să-și liniștească fanii și a insistat că starea sa este bună.

„Dar sunt grozav. Sunt bine. Iarba rea nu moare. Așa că voi mai fi aici mult timp”, a spus el.

Artistul a explicat că tratamentul a presupus intervenții medicale importante. Prostata i-a fost îndepărtată chirurgical, iar ulterior a urmat ședințe de radioterapie.

„Mi-am îndepărtat deja glanda prostată și am făcut radioterapie și totul este în regulă. Totul este grozav”, a afirmat Marlon Jackson.

El a povestit și că a făcut schimbări în stilul de viață, acordând mai multă atenție alimentației și activității fizice. Potrivit propriilor declarații, merge pe jos aproape patru mile, de patru ori pe săptămână, adică aproximativ 6,4 kilometri la fiecare plimbare.

Artistul a spus că a renunțat la carnea de vită și de porc încă din 1977, iar după diagnosticul de cancer a eliminat și zahărul din alimentație. De asemenea, a devenit mai atent la ceea ce consumă și la modul în care își îngrijește sănătatea.

„După cancer, am renunțat la zahăr și am început să fiu atent la ceea ce introduc în organism și să încerc să am grijă de mine”, a explicat el.

Marlon Jackson a vorbit și despre rolul pe care credința l-a avut în perioada dificilă prin care a trecut. El le-a mulțumit celor care s-au rugat pentru sănătatea sa și a spus că sprijinul primit l-a ajutat să facă față bolii.

„Mă simt foarte bine, așa că le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine. Domnul mi-a spus să-mi las poverile în grija Lui și că El se va ocupa de ele, iar asta a făcut. Nu mă pot plânge”, a declarat cântărețul.

Artistul a povestit că inclusiv medicul său a fost surprins de evoluția sa.

„Chiar și doctorul meu a spus: «Te simți mult mai bine decât mă așteptam»”, a relatat Marlon Jackson.

Dezvăluirea despre boală vine la câteva luni după un incident care a stârnit îngrijorarea fanilor. Pe 29 mai, în timpul unui concert susținut la Wichita Riverfest, Marlon Jackson a căzut pe scenă în timp ce interpreta piesa „Wanna Be Startin’ Somethin’”, a fratelui său, Michael Jackson.

Imaginile filmate de spectatori arată că artistul s-a împiedicat de un echipament aflat pe scenă, în timp ce traversa spațiul de spectacol. El s-a ridicat însă, și-a continuat reprezentația și a terminat concertul alături de colegii săi din The Jacksons. La acel moment nu au fost anunțate răni grave în urma căzăturii.

Marlon Jackson a făcut parte din componența originală a trupei Jackson 5, alături de frații săi Jackie, Tito, Jermaine și Michael. Formația a fost coordonată de tatăl lor, Joe Jackson, și a devenit unul dintre cele mai cunoscute grupuri muzicale ale anilor '60 și '70.

În perioada de maximă popularitate, Jackson 5 a intrat în istoria muzicii ca primul grup care a avut primele patru single-uri lansate la o casă de discuri importantă pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100. Printre cele mai cunoscute piese ale formației se numără „I Want You Back”, „ABC”, „The Love You Save”, „I'll Be There” și „Dancing Machine”.

În 1976, Randy Jackson s-a alăturat grupului, care și-a schimbat numele în The Jacksons, în timp ce Jermaine a urmat o carieră solo.

Marlon Jackson continuă să vorbească despre recuperarea sa cu optimism și spune că se simte bine după intervenția chirurgicală și radioterapie.