Kate Middleton, Prințesa de Wales, se pregătește pentru cea mai importantă vizită externă de la finalizarea tratamentului oncologic. Aceasta îl va însoți pe soțul său, Prințul William, în India, pentru a participa la gala anuală de decernare a premiilor Earthshot Prize, eveniment programat să se desfășoare în această săptămână, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Moștenitorul coroanei britanice, în vârstă de 44 de ani, și soția sa au programată o serie de angajamente în orașul Mumbai. Turneul se va întinde pe durata a trei zile, punctul central al deplasării fiind ceremonia de premiere de marți. Pentru Kate, aflată și ea la vârsta de 44 de ani, această deplasare marchează cel mai semnificativ turneu internațional după ședințele de chimioterapie preventivă urmate în 2024 pentru o formă nespecificată de cancer. Chiar dacă boala a intrat în remisie, prințesa recunoaște că efectele afecțiunii continuă să se resimtă în viața sa de zi cu zi.

Urmând exemplul tatălui său, Regele Charles, Prințul William a transformat protecția mediului într-una dintre prioritățile sale majore. În anul 2020, el a pus bazele inițiativei Earthshot Prize, un proiect menit să identifice soluții viabile pentru combaterea schimbărilor climatice. Competiția recompensează cinci câștigători cu câte un milion de lire sterline, echivalentul a 1,3 milioane de dolari, fonduri destinate extinderii proiectelor ecologice.

”Pentru prinţ, Earthshot înseamnă, în ultimă instanţă, înlocuirea pesimismului cu posibilitatea”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului cuplului de la Palatul Kensington.

”Este vorba despre a demonstra că, deşi provocările de mediu cu care se confruntă planeta noastră sunt grave, ingeniozitatea, determinarea şi creativitatea aplicate pentru a le rezolva sunt la fel de puternice”, a adăugat acesta.

Organizatorii anunță că ediția din acest an va fi cea mai amplă organizată până în prezent. Alături de cuplul regal britanic, pe scena evenimentului vor urca personalități marcante, printre care legenda cricketului indian Sachin Tendulkar, actorii Alia Bhatt și Rami Malek, dar și celebra formație pop britanică Take That, care va bifa cu această ocazie primul său spectacol live în India.

”Să cântăm aici pentru prima dată, după atâţia ani, alături de oamenii extraordinari care creează un viitor mai bun pentru planeta noastră, este cu adevărat special”, a declarat trupa într-un comunicat.

Pe lângă gala dedicată mediului, itinerariul oficial al celor doi membri ai familiei regale include și întâlniri axate pe cultura locală, vizând domenii precum cricketul, industria modei și cinematografia indiană.

După ce a primit diagnosticul, Kate și-a restrâns considerabil prezența la evenimentele oficiale, preferând să abordeze fiecare zi cu prudență. Cu toate că a revenit treptat în spațiul public, ea nu a mai participat alături de William la deplasările externe precedente. Singura sa călătorie notabilă în afara granițelor după anul 2024 a fost o vizită solitară de două zile în Italia, în luna mai, dedicată proiectelor sale privind educația timpurie a copiilor.

”Mi s-a spus la spital că recuperarea mea nu va fi liniară. Vor fi zile bune şi zile rele, şi că va dura ceva timp”, a declarat ea într-un interviu publicat săptămâna aceasta în ultima ediţie a revistei Country Life, pentru care William a fost redactor invitat.