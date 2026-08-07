Ploile musonice extreme au provocat o adevărată tragedie în nord-estul Indiei, unde aproape o sută de persoane și-au pierdut viața în urma celor mai severe precipitații din ultimii ani. Situatia rămâne critică în mai multe regiuni, iar echipele de intervenție depun eforturi uriașe pentru salvarea supraviețuitorilor, informează AFP.

Cel puțin 97 de persoane au murit în statul Assam, iar alte aproape 170.000 de persoane au fost grav afectate de revărsările de ape și torentele de noroi. Din cauza viiturilor, mii de localnici au fost nevoiți să își părăsească locuințele și să se refugieze în centrele de primire de urgență. Ape furioase au acoperit peste 14.000 de hectare de terenuri agricole, o suprafață de aproape o dată și jumătate mai mare decât cea a Parisului.

Tragedia a lăsat în urmă numeroase drame personale. Ministrul-șef al statului Assam, Himanta Biswa Sarma, a publicat vineri o înregistrare video în care apare alinând părinții unui băiat în vârstă de 13 ani, care și-a pierdut viața încercând să își salveze câinele din apele în crestere.

„Niciun părinte n-ar trebui să fie obligat niciodată să spună adio copilului său”, a scris oficialul.

Dimensiunea catastrofei este una uriașă, iar procesul de reconstrucție va fi unul de durată. Ministrul indian al Sănătății, J. P. Nadda, a efectuat o vizită în regiunea sinistrată pentru a evalua pagubele și a coordona ajutoarele.

„Sate au fost acoperite de apă unele după altele”, a declarat el presei, catalogând amploarea dezastrului drept „atât de mare, încât va trebui timp pentru ca situația să revină la normal”.

Inundațiile reprezintă un fenomen frecvent în statul Assam în timpul sezonului musonic, care se desfășoară din iunie până în septembrie, perioadă în care fluviul Brahmaputra și afluenții săi cresc periculoș. Cu toate acestea, fenomenele din acest an au atins un nivel fără precedent.

Localnicii și autoritățile locale susțin că agravarea inundațiilor este cauzată de exploatarea ilegală a cărbunelui din statul vecin Nagaland. Din această cauză, viiturile au ajuns să lovească zone care, istoric, nu erau afectate de revărsări. Ministrul-șef Himanta Biswa Sarma a anunțat că intenționează să discute această problemă direct cu Guvernul federal indian.

Pe de altă parte, comunitatea științifică arată cu degetul spre schimbările climatice. Cercetătorii estimează că încălzirea globală sporește frecvența și intensitatea acestor fenomene meteorologice extreme. Reprezentanții Institutului de cercetare Climate Trends explică faptul că situația din Assam este rezultatul unei combinații periculoase de factori: modificările climatice, evoluția dinamicii fluviale și expunerea tot mai mare a populației în zonele de risc.