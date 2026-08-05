ÎPS Teodosie a oficiat o slujbă pentru încetarea secetei la Mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei”, din județul Constanța. Credincioșii s-au rugat pentru ploaie și pentru salvarea culturilor agricole afectate de caniculă, potrivit anunțului făcut de Arhiepiscopia Tomisului.

Slujba a fost oficiată pe câmp, în apropierea Mănăstirii „Peștera Sfântului Apostol Andrei”, unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Dobrogea.

Arhiepiscopul Tomisului a rostit rugăciuni pentru ploaie și pentru binecuvântarea pământului, după rânduiala Bisericii Ortodoxe, care prevede astfel de slujbe în perioadele de secetă sau în alte momente în care fenomenele meteo extreme afectează comunitățile.

Canicula și lipsa precipitațiilor din ultimele săptămâni au creat probleme serioase agricultorilor din Dobrogea.

La slujbă au participat numeroși credincioși, care au venit cu icoane, cruci și sticle cu apă pentru a fi sfințite. Ceremonia religioasă s-a desfășurat sub temperaturi ridicate, iar oamenii și-au exprimat speranța că ploile vor veni și vor salva culturile afectate de secetă.

La final, ÎPS Teodosie le-a adresat un mesaj celor prezenți.

„Îi îndemn pe toți credincioșii să se roage și acasă, ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne dea ploaie, iar pământul nostru să aducă roade”, a transmis IPS Teodosie la finalul slujbei.

Nu este pentru prima dată când Arhiepiscopul Tomisului oficiază rugăciuni pentru ploaie. O ceremonie asemănătoare a avut loc și anul trecut, când Dobrogea s-a confruntat cu o perioadă prelungită de secetă.

În tradiția ortodoxă, astfel de slujbe sunt oficiate atunci când seceta, grindina sau alte fenomene extreme pun în pericol culturile agricole și viața comunităților.

În această vară, fermierii din Dobrogea spun că lipsa ploilor provoacă pierderi tot mai mari, iar fiecare zi fără precipitații afectează și mai mult culturile. Conform anunțului făcut de ANM, valorile termice se vor menține ridicate și în următoarele zile.