Toate companiile care produc, importă, distribuie sau comercializează produse ambalate în Uniunea Europeană vor trebui să respecte, începând cu 12 august 2026, noile cerințe prevăzute de Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR). Noile reguli aduc obligații pentru întregul lanț de aprovizionare și impun standarde mai stricte privind proiectarea, reciclarea, reutilizarea și etichetarea ambalajelor.

Potrivit specialiștilor Deloitte România, noile cerințe transformă conformitatea într-o obligație pentru toți operatorii economici implicați în introducerea pe piață a produselor ambalate.

„Cerinţele de sustenabilitate devin o condiţie esenţială pentru accesul pe piaţă şi pentru menţinerea competitivităţii, iar companiile sunt obligate să acorde o atenţie sporită ambalajului şi modului în care acesta respectă noile standarde europene. Începând cu 12 august 2026, un regulament UE (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR) introduce un nou cadru de conformare pentru toate companiile care fabrică, importă, distribuie sau comercializează produse ambalate în Uniunea Europeană”, susţin reprezentanţii Deloitte România.

Regulamentul stabilește că ambalajele trebuie proiectate astfel încât să poată fi reciclate și reutilizate mai ușor. Totodată, volumul și greutatea acestora trebuie limitate la strictul necesar.

Pentru anumite categorii de ambalaje din plastic va fi obligatorie utilizarea unui conținut minim de material reciclat.

Noile reguli promovează reutilizarea și reumplerea ambalajelor în domeniile vizate și limitează utilizarea PFAS în anumite ambalaje destinate contactului cu alimentele.

De asemenea, regulamentul introduce un sistem unitar de etichetare pentru ambalaje și containerele de colectare a deșeurilor și interzice anumite tipuri de ambalaje de unică folosință.

Fabricanții vor răspunde pentru evaluarea conformității, întocmirea documentației tehnice și emiterea declarației UE de conformitate înainte ca produsele să ajungă pe piață.

Importatorii vor avea obligația să verifice existența documentelor necesare pentru produsele provenite din afara Uniunii Europene, iar distribuitorii vor trebui să se asigure că ambalajele respectă cerințele regulamentului înainte de comercializare.

În anumite situații, importatorii sau distribuitorii pot prelua responsabilitățile fabricantului, dacă introduc produsele sub propria marcă sau modifică ambalajele într-un mod care le poate afecta conformitatea.

Una dintre principalele noutăți aduse de regulament este introducerea declarației UE de conformitate, document prin care fabricantul își asumă respectarea tuturor cerințelor aplicabile.

„Din perspectivă practică, declaraţia UE de conformitate va deveni un document care trebuie să circule pe întregul lanţ de aprovizionare. Importatorii şi distribuitorii vor trebui să verifice existenţa acesteia şi să implementeze proceduri interne care să le permită să demonstreze că au efectuat verificările impuse de PPWR”, se arată în document.

Nerespectarea noilor reguli poate avea consecințe importante atât din punct de vedere financiar, cât și comercial.

Companiile pot fi obligate să retragă de pe piață produsele ambalate neconform, să adopte măsuri pentru remedierea deficiențelor și pot primi sancțiuni administrative, al căror nivel va fi stabilit de fiecare stat membru al Uniunii Europene.

În cazurile grave, autoritățile pot dispune inclusiv rechemarea produselor care au ajuns deja la clienți.