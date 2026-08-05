Meciul amical disputat pe Optus Stadium din Perth, Australia, între Inter Milano și AC Milan s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Echipa pregătită de Cristi Chivu, deținătoarea titlului și a Cupei Italiei, a deschis scorul prin Federico Dimarco în minutul 53, însă rivalii au restabilit egalitatea pe finalul partidei, în minutul 84, prin Christopher Nkunku, care a transformat o lovitură de la 11 metri, conform gsp.ro.

Pe parcursul confruntării, tehnicianul român în vârstă de 45 de ani a rulat întregul lot, efectuând primele modificări chiar la pauză și schimbind toți cei 11 titulari.

Evoluția trupei din Milano a fost analizată de ziariștii de la Gazzetta dello Sport. Cel mai cunoscut cotidian de sport din Italia i-a acordat nota 6 fostului internațional român, subliniind că jocul echipei sale a suferit în primele 30 de minute, dar s-a reglat pe parcurs.

„Prima jumătate de oră a fost una slabă. Oamenii lui Chivu au trebuit să aștepte până la finalul primei reprize pentru a trimite șuturi spre poartă, când Esposito și Zielinski l-au încercat pe Torriani. Apoi, Inter s-a așezat mai bine în teren și a fost chiar aproape de 2-0. A primit, însă, un gol din penalty”, au notat jurnaliștii italieni.

Pentru formația milaneză urmează o nouă partidă de verificare extrem de tare, împotriva celor de la Juventus, programată pe data de 8 august. Debutul oficial în noul sezon din Serie A va avea loc pe 22 august, când Inter va juca pe teren propriu contra celor de la Monza.

Referitor la lupta pentru titlu și la starea lotului, Cristi Chivu a oferit câteva declarații înainte de startul meciurilor oficiale.

„Milan și Juventus cu siguranță vor căuta să se revanșeze pentru sezonul trecut. Toate echipele încep așteptându-se să aibă un sezon competitiv, să facă ceva diferit și să se îmbunătățească, toată lumea va dori să câștige. Mă îndoiesc că Lautaro și Thuram vor fi pregătiți pentru primul meci al sezonului. Vom vedea cât timp va fi necesar pentru a-i readuce pe teren. Nu vrem să ne expunem la prea multe riscuri. Nu este ușor.”