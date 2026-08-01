Inter Milano a reușit o victorie importantă în cadrul al doilea meci de pregătire din această vară. Formația condusă de pe bancă de Cristi Chivu s-a impus în fața celor de la Manchester City, după un meci terminat la egalitate, scor 1-1, și decis la loviturile de departajare cu 3-1.

Pentru tehnicianul român, această confruntare a reprezentat un test extrem de valoros. După un prim succes înregistrat în fața nemților de la Karlsruher, scor 2-1, campioana Italiei a avut în față vicecampioana din Premier League și una dintre cele mai titrate echipe engleze din ultimul deceniu.

Pe parcursul celor 90 de minute, Manchester City a dominat din punct de vedere al posesiei și a creat majoritatea ocaziilor de poartă. Cu toate acestea, Cristi Chivu a profitat de amical pentru a roti aproape întregul lot avut la dispoziție.

Prima mare șansă a partidie le-a aparținut italienilor, chiar în minutul 3. Mingea a ajuns în careul mic la Esposito, însă acesta a trimis pe lângă poartă, deși portarul Donnarumma era deja depășit de fază.

Cei care au deschis scorul au fost englezii, în minutul 14. Semenyo a colaborat excelent cu Mubama, iar cel din urmă a trimis mingea în plasă. Reacția trupei lui Chivu a venit rapid, în minutul 20, când o ezitare în defensiva adversă a fost taxată de fundașul Pavard, care a marcat din mijlocul careului.

Până la fluierul final nu s-a mai înscris, iar câștigătoarea a fost decisă direct la loviturile de la 11 metri.

Execuții modeste ale englezilor la loviturile de departajare La seria de penalty-uri, jucătorii echipei engleze au avut o prestație lamentabilă. Singurul care a reușit să transforme pentru Manchester City a fost Echeverri. De cealaltă parte, fotbaliștii lui Inter au fost mult mai preciși: Zielinski, Mosconi și Lavelli l-au învins pe Donnarumma și au adus victoria echipei lor.

Pentru formația antrenată de Cristi Chivu urmează alte două meciuri amicale de maxim interes. Inter se va duela cu marea rivală AC Milan pe 5 august, iar pe 8 august va înfronta pe Juventus.

Debutul oficial în noul sezon de Serie A este programat pe 22 august, când Inter va juca pe teren propriu împotriva celor de la Monza.