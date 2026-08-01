Inter Milano, victorie la penalty-uri cu Manchester City. Cristi Chivu bifează un nou succes pe banca nerazzurrilor
- Nicolae Comănescu
- 1 august 2026, 18:24
Inter Milano a reușit o victorie importantă în cadrul al doilea meci de pregătire din această vară. Formația condusă de pe bancă de Cristi Chivu s-a impus în fața celor de la Manchester City, după un meci terminat la egalitate, scor 1-1, și decis la loviturile de departajare cu 3-1.
Pentru tehnicianul român, această confruntare a reprezentat un test extrem de valoros. După un prim succes înregistrat în fața nemților de la Karlsruher, scor 2-1, campioana Italiei a avut în față vicecampioana din Premier League și una dintre cele mai titrate echipe engleze din ultimul deceniu.
Inter Milano, victorie la penalty-uri cu Manchester City. Cristi Chivu bifează un nou succes pe banca nerazzurrilor
Pe parcursul celor 90 de minute, Manchester City a dominat din punct de vedere al posesiei și a creat majoritatea ocaziilor de poartă. Cu toate acestea, Cristi Chivu a profitat de amical pentru a roti aproape întregul lot avut la dispoziție.
Prima mare șansă a partidie le-a aparținut italienilor, chiar în minutul 3. Mingea a ajuns în careul mic la Esposito, însă acesta a trimis pe lângă poartă, deși portarul Donnarumma era deja depășit de fază.
Egalitate restabilită rapid în prima repriză
Cei care au deschis scorul au fost englezii, în minutul 14. Semenyo a colaborat excelent cu Mubama, iar cel din urmă a trimis mingea în plasă. Reacția trupei lui Chivu a venit rapid, în minutul 20, când o ezitare în defensiva adversă a fost taxată de fundașul Pavard, care a marcat din mijlocul careului.
Până la fluierul final nu s-a mai înscris, iar câștigătoarea a fost decisă direct la loviturile de la 11 metri.
Execuții modeste ale englezilor la loviturile de departajare La seria de penalty-uri, jucătorii echipei engleze au avut o prestație lamentabilă. Singurul care a reușit să transforme pentru Manchester City a fost Echeverri. De cealaltă parte, fotbaliștii lui Inter au fost mult mai preciși: Zielinski, Mosconi și Lavelli l-au învins pe Donnarumma și au adus victoria echipei lor.
Program încărcat pentru Inter înainte de startul din Serie A
Pentru formația antrenată de Cristi Chivu urmează alte două meciuri amicale de maxim interes. Inter se va duela cu marea rivală AC Milan pe 5 august, iar pe 8 august va înfronta pe Juventus.
Debutul oficial în noul sezon de Serie A este programat pe 22 august, când Inter va juca pe teren propriu împotriva celor de la Monza.