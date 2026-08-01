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Criza migranților din Ceuta, aproape de final. Ursula Von der Leyen: „Nicio persoană nu a ajuns în restul UE”

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Criza migranților din Ceuta, aproape de final. Ursula Von der Leyen: „Nicio persoană nu a ajuns în restul UE”Ursula von der Leyen / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Cei mai mulți dintre cei aproximativ 60.000 de migranți care au intrat ilegal în Ceuta începând de miercuri s-au întors în Maroc, a anunțat sâmbătă Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a afirmat, după discuții cu doi comisari europeni, că nicio persoană nu a ajuns în Spania continentală sau în alte state ale Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen a discutat cu doi comisari europeni

Șefa Comisiei Europene a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a avut o discuție telefonică despre situația din Ceuta.

La convorbire au participat Magnus Brunner, comisarul european responsabil de afaceri interne și migrație, și Dubravka Šuica, responsabilă de zona mediteraneeană și demografie.

„Datorită eforturilor eficiente ale forțelor de ordine spaniole și marocane, nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE”, a declarat von der Leyen în mesajul său de pe X.

Migranți Ceuta

Migranți Ceuta, Sursă foto: captură video

Apel pentru consolidarea controlului la frontiere

Ursula von der Leyen a afirmat că intervenția autorităților arată importanța controlării frontierelor europene, dar a cerut și consolidarea măsurilor existente.

„Acest lucru demonstrează de ce controlul frontierelor noastre europene este important. Dispunem de un sistem solid. Însă acesta trebuie consolidat și mai mult. Trebuie să rămânem vigilenți la fiecare punct de intrare critic și să menținem o coordonare strânsă între toate autoritățile”, a mai spus președinta Comisiei Europene.

Liderii din 22 de state membre ale Uniunii Europene au cerut sâmbătă organizarea unor discuții urgente privind situația apărută la frontiera dintre Maroc și Ceuta.

Liderii din 22 de țări cer discuții de urgență după criza migranților din Ceuta

Președinta Comisiei Europene a salutat inițiativa celor 22 de lideri și a susținut necesitatea unei evaluări a modului în care a fost gestionată criza. Von der Leyen a afirmat că Uniunea Europeană are nevoie de „un proces de analiză a lecțiilor învățate pentru a îmbunătăți reziliența noastră europeană”.

„Combaterea migrației ilegale necesită solidaritate și un răspuns european unitar”, a adăugat ea.

Ministerul spaniol de Interne a anunțat sâmbătă că aproape toate cele aproximativ 60.000 de persoane care au intrat ilegal în Ceuta începând de miercuri au părăsit enclava. Potrivit autorităților spaniole, situația din Ceuta a revenit aproape la normal după plecarea migranților și intervenția forțelor de ordine din Spania și Maroc.

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