Insula Fazanilor, un teritoriu de aproximativ 2.000 de metri pătrați aflat pe râul Bidasoa, între Franța și Spania, va reveni de la 1 august sub administrație franceză pentru următoarele șase luni. Transferul are loc în baza unui statut de condominiu unic în Europa, prin care cele două state exercită alternativ suveranitatea asupra insulei, relatează Le Figaro.

Schimbarea se produce în fiecare an, fără conflicte teritoriale sau negocieri diplomatice. Spania administrează insula între 1 februarie și 31 iulie, iar Franța preia responsabilitatea de la 1 august până la 31 ianuarie.

Insula Fazanilor se află între orașele Hendaye, din Franța, și Irun, din Țara Bascilor spaniolă, în apropierea vărsării râului Bidasoa în Golful Biscaya. De peste 300 de ani, cele două țări își transferă la fiecare șase luni administrarea și suveranitatea asupra acestui teritoriu.

Procedura se desfășoară după același calendar. Madridul răspunde de insulă în prima jumătate a anului, între 1 februarie și 31 iulie, iar Parisul o administrează din 1 august până la 31 ianuarie.

Schimbarea nu presupune trecerea unor trupe, modificarea frontierelor sau intervenția locuitorilor, deoarece insula nu are populație permanentă.

Insula are o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, echivalentul a aproape 0,2 hectare.

Dimensiunile sale sunt mai mici decât cele ale unui teren de fotbal, iar pe teritoriu nu există locuințe, drumuri, magazine sau alte construcții destinate vieții cotidiene. În cea mai mare parte a timpului, insula este ocupată doar de vegetație și de păsările care trăiesc în zonă.

În ciuda suprafeței reduse, Insula Fazanilor este considerată unul dintre cele mai mici teritorii cu statut internațional din lume.

Insula a avut un rol important în relațiile dintre cele două puteri europene. Pe acest teritoriu au fost negociate prevederile Tratatului de la Pirinei, semnat în anul 1659. Documentul a pus capăt unui război care durase aproape 25 de ani între regatele Franței și Spaniei.

Tot aici a avut loc întâlnirea dintre regele Ludovic al XIV-lea și infanta Maria Tereza a Austriei, eveniment care a precedat consolidarea păcii dintre cele două state. Importanța diplomatică a locului a fost păstrată prin sistemul de administrare alternativă aplicat și în prezent.

La fiecare schimbare de suveranitate, reprezentanții Franței și Spaniei participă la o ceremonie oficială. În cadrul acesteia are loc predarea simbolică a responsabilităților privind administrarea insulei.

Ritualul se repetă de două ori pe an și menține tradiția stabilită între cele două țări. Nu este vorba despre o dispută teritorială, deoarece statutul insulei este acceptat de ambele state și aplicat după un calendar fix.

Teritoriul poate fi observat de pe malul francez al râului Bidasoa, însă accesul publicului este interzis.

Turiștii care ajung în Țara Bascilor nu pot face escală pe insulă și nu o pot include într-un traseu de vizitare. Doar reprezentanții celor două state ajung pe teritoriu în timpul ceremoniilor oficiale organizate la schimbarea administrației.

În restul anului, insula rămâne necirculată și este lăsată în principal faunei sălbatice. Insula Fazanilor, cunoscută în franceză drept Île des Faisans și în spaniolă drept Isla de los Faisanes, va rămâne sub administrație franceză până la 31 ianuarie, când va reveni din nou Spaniei.