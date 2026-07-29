Planul FIFA de a atrage investitori privați într-o nouă companie comercială provoacă noi reacții în Europa, după ce și Federația Franceză de Fotbal (FFF) și-a exprimat public îngrijorarea față de proiect.

Președintele FFF, Philippe Diallo, afirmă că federațiile naționale nu au fost consultate înainte de anunțul făcut de forul condus de Gianni Infantino.

Declarațiile vin la o zi după ce FIFA a prezentat proiectul privind înființarea FIFA Forward Enterprise (FFE), o structură care ar urma să gestioneze activitățile comerciale și organizarea competițiilor și care ar putea atrage capital privat.

Inițiativa este prezentată de FIFA drept o sursă de finanțare pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial, însă a stârnit opoziția mai multor federații europene.

Președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, susține că federațiile membre au aflat despre proiect doar dintr-un comunicat de presă și că nu au primit informațiile necesare pentru a-și exprima un punct de vedere.

„Am descoperit un proiect foarte important despre care nu avem niciun detaliu și care ridică numeroase semne de întrebare, fără ca federațiile membre să fi fost consultate sau să dispună de informațiile necesare pentru a se pronunța asupra unor subiecte esențiale pentru viitorul fotbalului”, a declarat Diallo, citat de Le Figaro.

Oficialul francez a anunțat că va discuta cu președintele UEFA, Aleksander Čeferin, precum și cu reprezentanții principalelor federații europene, pentru a stabili o poziție comună față de inițiativa FIFA.

FIFA a anunțat că noua companie, FIFA Forward Enterprise (FFE), va administra drepturile comerciale și organizarea competițiilor, având posibilitatea de a atrage investitori privați.

Potrivit forului mondial, proiectul ar putea genera până la 10 miliarde de dolari pentru dezvoltarea fotbalului. FIFA precizează însă că va păstra controlul exclusiv asupra guvernanței sportului, regulamentelor și calendarului competițional.

Poziția Franței se alătură celei exprimate anterior de UEFA, care consideră că deschiderea către investitori privați reprezintă „o linie pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată”.

În acest context, mai multe federații europene analizează măsurile pe care le-ar putea adopta dacă proiectul va continua în forma actuală. Printre variantele discutate se află inclusiv posibilitatea boicotării unor competiții organizate de FIFA.

Philippe Diallo i-a transmis președintelui FIFA, Gianni Infantino, că deciziile privind viitorul fotbalului trebuie luate într-un proces mai transparent și cu implicarea federațiilor naționale.

Șeful fotbalului francez a criticat și unele modificări introduse la Cupa Mondială, inclusiv pauzele de hidratare, despre care afirmă că „schimbă natura jocului”. În opinia sa, reformele importante ar trebui discutate în prealabil cu federațiile membre.