Charles Spencer a anunțat marți că va publica în septembrie o nouă carte despre sora sa, prințesa Diana, în care își va prezenta propriile amintiri și perspectiva asupra vieții acesteia. Volumul, intitulat Swan Song: Diana, My Sister („Cântecul lebedei: Diana, sora mea” n.r), va apărea în Marea Britanie pe 22 septembrie, cu aproape 30 de ani de la moartea prințesei, potrivit BBC.

Earl Spencer spune că a decis să scrie cartea pentru a oferi propria versiune asupra vieții surorii sale și pentru a corecta ceea ce consideră a fi informații neadevărate care s-au perpetuat în timp.

„Vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac într-un mod deschis și pozitiv”, a declarat Earl Spencer despre motivele pentru care a scris cartea. El spune că își dorește ca cititorii să înțeleagă mai bine cine a fost Diana dincolo de imaginea publică. „Un personaj unic, dinamic, plin de dragoste, carismă și îndoială de sine, care și-a trăit viața din plin și a lăsat lumea un loc mult mai bun, deși a părăsit scena la o vârstă atât de fragedă.”

Prințesa Diana a murit la 36 de ani, în urma accidentului de mașină produs la Paris în 1997. Anul acesta ar fi împlinit 65 de ani pe 1 iulie.

Prințul William avea 15 ani la moartea mamei sale, iar Prințul Harry avea 12 ani.

Într-o declarație publicată marți cu ocazia anunțării volumului, Charles Spencer a spus că apropierea celei de-a 30-a comemorări a morții Dianei a adus din nou numeroase solicitări de interviuri.

„Acest lucru m-a convins să-mi aștern propriile gânduri și amintiri pe hârtie, o dată pentru totdeauna, în loc să trăiesc din nou disconfortul de a citi opiniile altora, dintre care multe se bazează pe neadevăruri care au devenit acceptate de-a lungul timpului”, a spus el.

Fratele prințesei a legat noua carte și de discursul pe care l-a susținut la funeraliile acesteia, în Westminster Abbey, în septembrie 1997.

„Scopul acestei cărți este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, la fel cum am încercat să fac când am vorbit la înmormântarea ei”, a adăugat el, făcând referire la discursul funebru pe care l-a ținut la Westminster Abbey în septembrie 1997.

Charles Spencer spune că speră ca volumul să fie citit atât de oamenii care păstrează amintirea prințesei Diana, cât și de cei care erau prea tineri pentru a o cunoaște în perioada în care aceasta se afla în centrul atenției publice.

„Și aș fi încântat dacă cei prea tineri pentru a și-o aminti în perioada ei de glorie vor simți – după ce vor citi asta – că înțeleg cine a fost ea cu adevărat”, a continuat el.

În discursul ținut la funeraliile surorii sale, Earl Spencer a descris-o drept „însăși esența compasiunii, a datoriei, a stilului, a frumuseții”, adăugând: „În întreaga lume, ea a fost un simbol al umanității altruiste... un purtător de stindard pentru drepturile celor cu adevărat oprimați.”

Tot atunci, Charles Spencer a criticat presa și a numit-o pe Diana „cea mai vânată persoană din epoca modernă”. El a promis și că îi va proteja pe Prințul William și Prințul Harry pentru ca aceștia să nu aibă parte de o experiență similară.

Swan Song: Diana, My Sister va fi publicată pe 22 septembrie în Marea Britanie de Penguin Michael Joseph, divizie a Penguin Random House.

Daniel Bunyard, director de publicații la Penguin Random House UK, a declarat: „Deși aceste pagini conțin multe revelații care vor atrage o atenție considerabilă, cititorii vor găsi, pentru prima dată, dar și pentru totdeauna, un omagiu potrivit pentru femeia iubită care a fost Prințesa Diana.”