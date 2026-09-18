Prințul Harry a avut joi, la Londra, prima apariție publică după revenirea în Marea Britanie, în urmă cu trei săptămâni, împreună cu soția sa, Meghan, și cei doi copii ai lor.Ducele de Sussex a participat la o serată organizată în cadrul Invictus Games, competiția destinată militarilor răniți pe care a fondat-o în 2014.

Harry, în vârstă de 42 de ani, a venit fără Meghan la eveniment. Îmbrăcat în smoking și purtând medaliile militare, prințul a pozat pentru fotografi la sosire și a făcut selfie-uri cu veteranii răniți.

Întrebat cum se simte după revenirea în Regatul Unit, Harry a răspuns: „Bine. A fost bine să revin pe pământ britanic!”.

Serata de la Londra a avut ca scop strângerea de fonduri pentru Fundația Invictus Games și sprijinirea militarilor răniți, în cadrul competiției create de Harry în 2014.

Harry a participat joi și la un eveniment dedicat copiilor afectați de conflicte, organizat împreună cu Save the Children, potrivit organizației.

Revenirea sa în Marea Britanie a avut loc la 26 august, când Harry, Meghan și cei doi copii ai lor au ajuns în Regatul Unit, la șase ani după plecarea din Marea Britanie și stabilirea în Statele Unite.

De la revenire, familia a avut apariții publice puține. Potrivit presei britanice, Harry și familia sa s-au stabilit în regiunea Cotswolds.

Pe 7 septembrie, Harry a vizitat un studio londonez de podcasturi, moment care a fost prezentat ulterior pe contul de Instagram al acestuia.

Apariția publică a lui Harry a avut loc în aceeași zi în care au apărut noi informații controversate despre familia regală britanică, în urma publicării unor fragmente din cartea „Swan Song: Diana, My Sister”, scrisă de Charles Spencer, fratele prințesei Diana. Cartea urmează să fie publicată pe 22 septembrie în Marea Britanie.

Charles Spencer a susținut în carte că regele Charles al III-lea, pe atunci prinț moștenitor, i-ar fi spus după moartea Dianei că aceasta va fi uitată „destul de curând”. Spencer a mai afirmat că Charles părea „extrem de încântat” într-o conversație telefonică purtată la scurt timp după moartea fostei sale soții. Acestea sunt afirmații atribuite de Spencer propriilor amintiri și relatări despre acea perioadă.

Palatul Buckingham a respins una dintre acuzații, referitoare la afirmația că Diana urma să fie uitată. Într-un comunicat transmis miercuri seară, Palatul a invocat posibilitatea ca durerea provocată de doliu să fi afectat memoria și modul în care Spencer a perceput evenimentele.

Diana a murit la 36 de ani, în noaptea de 31 august 1997, după ce mașina în care se afla împreună cu Dodi al-Fayed s-a izbit de un stâlp într-un tunel din Paris, în timp ce era urmărită de paparazzi.

Charles și Diana s-au separat în 1992 și au divorțat în 1996.