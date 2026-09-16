Prințul William ar fi decis să păstreze distanța față de fratele său, Prințul Harry, în contextul noilor controverse care îi vizează pe ducii de Sussex. Potrivit expertei regale Kinsey Schofield, familia regală britanică este îngrijorată că revenirea lui Harry și Meghan Markle în Marea Britanie ar putea genera un nou val de atenție și controverse, potrivit Page Six.

Declarațiile vin după ce Harry și Meghan au decis să-și retragă copiii, Archie și Lilibet, de la școala britanică la doar două zile de la începerea cursurilor. Potrivit reprezentantului cuplului, decizia a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate, care ar fi analizat dificultățile practice ale actualelor măsuri de protecție.

„Prezența soților Sussex va genera întotdeauna zgomot și distragerea atenției, iar eu cred că primele săptămâni au demonstrat exact de ce familia regală rămâne îngrijorată”, a declarat Schofield, citată de Page Six.

Experta a făcut referire și la alte subiecte recente, inclusiv demersurile eșuate ale lui Harry pentru a beneficia de protecție polițienească finanțată de contribuabili și la clarificările publice făcute de Regele Charles al III-lea cu privire la statutul lui Harry și Meghan în cadrul familiei regale.

În opinia lui Schofield, Prințul William nu ar mai fi interesat să fie atras în aceste controverse.

„În acest moment, cred că în mare parte s-a spălat pe mâini de această situație. Are propria familie de protejat și propriile responsabilități în calitate de Prinț de Wales”, a spus ea.

Schofield consideră că William și Kate Middleton încearcă să ofere stabilitate propriilor copii, în timp ce Harry și Meghan continuă să atragă atenția publică prin deciziile lor.

Potrivit expertei, William ar considera că trebuiau stabilite „limite mai ferme” în relația cu Harry și Meghan cu mult timp în urmă. Ea susține că Prințul de Wales nu pare dispus să reintre în ciclul în care răspunde constant la nemulțumirile sau controversele asociate cu fratele său.

Relația dintre William și Harry ar fi diferită de cea dintre Harry și tatăl lor. „Charles este încă tatăl lui Harry și va exista întotdeauna o componentă emoțională a acestei relații. William își poate permite să fie mult mai pragmatic”, a explicat Schofield.

Între timp, Harry și Meghan și-au mutat copiii la o altă școală. O sursă apropiată cuplului a declarat pentru Hello! Magazine că Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, „adorau” școala inițială, însă echipa de securitate nu ar fi putut gestiona în condiții optime deplasarea zilnică.

Copiii fuseseră înscriși la o școală privată cu o taxă anuală de peste 35.000 de dolari. Noua școală este mai aproape de locuința familiei.

Harry și Meghan s-au mutat în Marea Britanie la sfârșitul lunii august pentru o perioadă extinsă. Cei doi și-ar fi dorit, potrivit acelorași surse, ca Archie și Lilibet să fie mai aproape de bunicul lor, Regele Charles.

Cu toate acestea, o sursă citată de Page Six susține că William și Harry nu au reluat comunicarea, în pofida revenirii lui Harry în Marea Britanie.