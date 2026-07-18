Regele Charles s-a reîntâlnit săptămâna trecută cu nepoții săi, prințul Archie și prințesa Lilibet, în timpul unei întâlniri private la Highgrove House, iar noi informații apărute în presa britanică descriu modul în care au reacționat cei doi copii la întâlnirea cu bunicul lor. Potrivit publicației Women's Day, citată de Daily Express, Archie și Lilibet au fost „complet fascinați” de experiență.

Întâlnirea a avut loc pe 10 iulie, după ce Meghan Markle a ajuns în Regatul Unit împreună cu cei doi copii. Vizita a marcat prima revedere dintre regele Charles și nepoții săi din ultimii patru ani, fiind confirmată oficial de Palatul Buckingham drept o reuniune privată de familie.

Potrivit sursei citate de Women's Day, Archie și Lilibet au fost impresionați atât de regele Charles, cât și de regina Camilla, precum și de atmosfera de la Highgrove House.

„Archie și Lilibet au fost complet fascinați de tot ceea ce au văzut. Această experiență i-a oferit lui Harry ocazia să le vorbească mai mult despre moștenirea lor și despre ce înseamnă să facă parte din monarhie”, a declarat o sursă pentru revista australiană, informație preluată ulterior de Daily Express.

Informația nu a fost confirmată oficial de Palatul Buckingham și provine din surse apropiate familiei regale citate de presa de divertisment.

Întâlnirea de la Highgrove House este considerată un moment important în relația dintre regele Charles și familia fiului său cel mic, prințul Harry.

Ultima dată când monarhul îi văzuse pe Archie și Lilibet fusese în 2022, cu ocazia celebrării Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a.

Archie, născut în Regatul Unit în 2019, a petrecut puțin timp alături de bunicul său înainte ca Harry și Meghan să renunțe la rolurile de membri activi ai familiei regale și să se stabilească în Statele Unite în 2020.

Lilibet, născută în California în 2021, l-a întâlnit pentru prima dată pe regele Charles în timpul vizitei din 2022.

Potrivit mai multor publicații britanice, regele Charles și-a dorit ca reuniunea să rămână complet privată. Nu au fost realizate fotografii oficiale și nici Palatul Buckingham, nici reprezentanții ducilor de Sussex nu au oferit detalii despre discuțiile purtate în timpul întâlnirii.

Vizita este văzută de comentatorii regali ca un posibil pas spre detensionarea relației dintre rege și prințul Harry, după mai mulți ani marcați de dispute publice și distanțare în cadrul familiei regale. Cu toate acestea, nu există indicii oficiale privind schimbări concrete în relațiile dintre cele două părți.