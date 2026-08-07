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Doar două persoane din Familia Regală britanică au această caracteristică. Fiica Prințesei Eugenie este una dintre ele

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Doar două persoane din Familia Regală britanică au această caracteristică. Fiica Prințesei Eugenie este una dintre elePrințesa Eugenie / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Familia Regală britanică are un nou membru. Prințesa Eugenie și soțul său, Jack Brooksbank, au devenit părinții unei fetițe, născută pe 3 august, la un spital din Lisabona, Portugalia. Micuța ocupă locul al 15-lea în ordinea de succesiune la tron și se remarcă deja printr-o caracteristică rară în rândul membrilor Casei Regale.

Până în prezent, doar un alt copil din familia regală face parte din aceeași categorie generațională.

Face parte din Generația Beta, alături de o singură altă membră a familiei

Fetița Prințesei Eugenie este unul dintre primii membri ai Familiei Regale britanice care aparțin Generației Beta, denumire atribuită copiilor născuți între anii 2025 și 2039.

Până acum, singura altă reprezentantă a Casei Regale care face parte din această generație este Athena Mapelli Mozzi, fiica Prințesei Beatrice și a lui Edoardo Mapelli Mozzi, născută anul trecut.

Specialiștii consideră că membrii Generației Beta vor crește într-o lume în care inteligența artificială va fi prezentă în aproape toate domeniile vieții. Tot această generație este asociată cu dezvoltarea pe scară largă a mașinilor autonome și a experiențelor digitale imersive.

 

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Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank nu au dezvăluit încă numele fetiței

Fetița este al treilea copil al Prințesei Eugenie și al lui Jack Brooksbank, după August și Ernest. Deocamdată, părinții nu au anunțat numele nou-născutei. Prințesa Eugenie a făcut publică vestea pe contul său de Instagram, unde a postat o fotografie cu bebelușul.

„Jack și cu mine suntem atât de încântați să vă anunțăm venirea pe lume a fetiței noastre. Suntem îndrăgostiți până peste cap de micuța noastră”, a scris aceasta.

Bunicii și-au văzut nepoata

Nașterea a fost confirmată și printr-un comunicat transmis de Palatul Buckingham: „Fetița s-a născut luni, 3 august 2026, la ora 18:20, într-un spital din Lisabona, cântărind aproape trei kilograme (6 livre și 9 uncii).

În comunicat se precizează că Regele Charles și Regina Camilla, precum și ceilalți membri ai Familiei Regale, au fost informați și s-au declarat încântați de veste. Deocamdată nu se știe când va fi făcut public numele fetiței și nici dacă bunicii materni, Prince Andrew și Sarah Ferguson, au reușit să o cunoască.

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