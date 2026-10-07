Veniturile totale medii ale unei gospodării din România au ajuns la 10.204 lei pe lună în trimestrul II din 2026, în creștere cu 7,4% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce cheltuielile au urcat la 8.650 de lei. Datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că veniturile au crescut cu 8% față de trimestrul I 2026, iar cheltuielile au avansat cu 635 de lei pe gospodărie.

La nivel individual, venitul total mediu lunar a fost de 4.222 de lei pe persoană, cu 10,4% peste nivelul din trimestrul II 2025. Cheltuielile au ajuns la 3.579 de lei pe persoană, în creștere cu 10,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit INS, cheltuielile totale medii lunare au reprezentat 84,8% din veniturile totale ale unei gospodării în trimestrul II 2026.

Cheltuielile bănești au însumat, în medie, 8.279 de lei pe gospodărie, cu 8,2% mai mult decât în trimestrul precedent. La acestea s-a adăugat contravaloarea produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii, estimată la 371 de lei lunar pe gospodărie.

Cea mai mare parte a banilor a fost destinată consumului. Gospodăriile au cheltuit, în medie, 4.936 de lei lunar pentru consum, sumă care a reprezentat 57% din totalul cheltuielilor.

O altă componentă importantă a fost reprezentată de impozite, contribuții, cotizații și taxe, care au însumat 3.159 de lei pe gospodărie, echivalentul a 36,5% din total.

Salariile brute și celelalte drepturi salariale au rămas principala sursă de venit pentru gospodăriile din România.

În trimestrul II 2026, acestea au însumat 7.354 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 72,1% din veniturile totale. Ponderea a fost mai mare decât în trimestrul I, când salariile și celelalte drepturi salariale reprezentau 70,8% din veniturile gospodăriilor.

Veniturile din prestații sociale au fost de 2.005 lei lunar pe gospodărie, reprezentând 19,6% din veniturile totale.

Veniturile bănești au ajuns la 9.748 de lei lunar pe gospodărie, în creștere cu 8,4% față de trimestrul I 2026. În schimb, veniturile în natură au fost de 456 de lei pe gospodărie, cu un avans de 1,7%.

Datele INS indică diferențe consistente între gospodăriile din mediul urban și cele din mediul rural.

În orașe, venitul total mediu lunar al unei gospodării a fost de 11.118 lei, de aproximativ 1,2 ori mai mare decât în mediul rural. La nivel individual, venitul mediu urban a ajuns la 4.997 de lei pe persoană, de 1,5 ori peste nivelul din mediul rural.

Structura veniturilor diferă, de asemenea, între cele două medii. În urban, salariile brute și celelalte drepturi salariale au reprezentat 75,6% din veniturile totale. În mediul rural, ponderea veniturilor din prestații sociale a fost mai ridicată, la 21%.

Veniturile în natură au avut, la rândul lor, o importanță mai mare în gospodăriile rurale. Acestea au reprezentat 6,8% din veniturile totale, de 2,3 ori mai mult decât în mediul urban.

În structura cheltuielilor de consum, cea mai mare sumă a fost alocată produselor agroalimentare și băuturilor nealcoolice.

Gospodăriile au cheltuit, în medie, 1.581 de lei pe lună pentru această categorie, ceea ce a reprezentat 32% din totalul cheltuielilor medii de consum. Ponderea a crescut cu 0,6 puncte procentuale față de trimestrul I 2026.

Pe următoarele locuri s-au situat cheltuielile pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, cu 813 lei pe gospodărie, reprezentând 16,5% din totalul cheltuielilor de consum.

Îmbrăcămintea și încălțămintea au necesitat, în medie, 390 de lei lunar, iar transportul 376 de lei. Pentru mobilier, dotarea și întreținerea locuinței au fost alocați 353 de lei pe gospodărie.

La polul opus s-au aflat cheltuielile pentru educație, de numai 22 de lei lunar pe gospodărie, echivalentul a 0,5% din totalul cheltuielilor medii de consum.

Și în privința cheltuielilor se menține diferența dintre urban și rural.

O gospodărie din mediul urban a cheltuit, în medie, 9.437 de lei pe lună, de aproximativ 1,2 ori mai mult decât una din mediul rural. La nivel individual, cheltuiala medie urbană a fost de 4.241 de lei pe persoană, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

În orașe, taxele, impozitele și contribuțiile au avut o pondere de 38,4% din totalul cheltuielilor, cu 4,8 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în mediul rural.

În schimb, gospodăriile rurale au avut o pondere mai mare a consumului provenit din resurse proprii. Contravaloarea produselor agroalimentare și nealimentare consumate din producție proprie a reprezentat 7,3% din cheltuielile totale, de trei ori mai mult decât în mediul urban.

Comparativ cu trimestrul II din 2025, datele INS arată o creștere de 7,4% a veniturilor totale medii pe gospodărie și de 10,4% pe persoană.

În același interval, cheltuielile au avansat cu 7,6% la nivel de gospodărie și cu 10,6% la nivel individual.

Cifrele publicate de INS descriu astfel o creștere atât a veniturilor, cât și a sumelor alocate cheltuielilor într-un an, cu salariile drept principală sursă de venit și consumul drept principală destinație a banilor cheltuiți de gospodării.