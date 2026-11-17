Fostul președinte Traian Băsescu consideră că fostul premier Ilie Bolojan a făcut o greșeală prin majorarea taxelor și impozitelor aplicate mediului economic.

În opinia sa, măsurile fiscale au frânat dezvoltarea economiei, deși România beneficia de fonduri importante prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care ar fi putut susține o creștere economică mai consistentă.

Băsescu a criticat politica fiscală adoptată de fostul Executiv și a susținut că deficitul bugetar nu a fost provocat de mediul privat, ci de deciziile guvernelor și de creșterea cheltuielilor publice, inclusiv în scop electoral.

„Hai să o lămurim şi cu Bolojan. Deci nu-s bolojenist, sunt anti-Bolojan şi vă asigur că a greşit, se va convinge. A greşit mărind taxele pentru economie, a pus o frână economiei în condiţiile în care economia avea o susţinere extraordinară din finanţările pe PNRR. Deci putea să facă o creştere economică frumoasă dacă nu frâna prin nenorocita idee de tip Fond, asta e idee de tip FMI, de mărire a taxelor şi accizelor şi tot ce s-a putut mări”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului consideră că reducerea deficitului ar fi trebuit realizată în primul rând prin diminuarea cheltuielilor statului, nu prin transferarea poverii fiscale asupra companiilor și contribuabililor. El a indicat în special sporurile acordate în sectorul public și personalul excedentar drept domenii în care Guvernul ar trebui să intervină.

Băsescu a făcut referire la sporurile pentru condiții de muncă, pe care le-a ironizat prin expresia „sporuri astea de calculator, de vânt, de antenă”.

În opinia sa, economiile nu ar trebui obținute prin reducerea normei de hrană a militarilor sau a fondurilor destinate uniformelor, ci prin eliminarea unor beneficii salariale considerate nejustificate și prin reorganizarea instituțiilor.

Fostul președinte a amintit că, în urmă cu aproximativ un deceniu, mai multe sporuri din sectorul bugetar au fost incluse în salariile de bază, după care sindicatele au început să solicite acordarea unor noi beneficii.

„Dacă au de tăiat, au de tăiat la sporuri, la personal excedentar. În zona asta vor avea de tăiat. Problema nu este în economie, unde greşit Bolojan a mărit taxele, ci problema este la cheltuielile statului, cheltuielile cu personalul, cu cheltuielile materiale, cu toate cele care ţin de stat”, a susținut Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a reiterat astfel că ajustarea bugetară ar fi trebuit să vizeze în principal reducerea cheltuielilor administrative și salariale ale statului, în locul majorării impozitelor și accizelor suportate de economie.