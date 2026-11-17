Un document amplu despre viitorul economic al țării noastre urmează să fie lansat oficial la București. Fostul prim-ministru al Italiei, Enrico Letta, va prezenta marți, 24 noiembrie, un raport dedicat competitivității României, care trage un semnal de alarmă cu privire la vulnerabilitățile structurale ale economiei autohtone, conform news.ro.

Deși evoluția din ultimele două decenii și jumătate a fost una remarcabilă, produsul intern brut pe cap de locuitor triplându-se în perioada 2000-2025 de la 26% la 78% din media Uniunii Europene în mai puțin de o generație, experții avertizează că acest avans se sprijină pe o fundație fragilă. Potrivit analizei, problemele structurale legate de productivitate și reziliență împiedică România să fie cu adevărat competitivă. În lipsa unei abordări integrate și a unei strategii multianuale coerente, țara riscă să intre în scenarii de stagnare sau chiar de involuție economică.

Documentul, intitulat ”Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, a fost elaborat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea directă a lui Enrico Letta, directorul organizației, în parteneriat cu HorizonX. Demersul a fost realizat la solicitarea Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), conform unui comunicat transmis de organizație.

Prezentarea în premieră a raportului va avea loc la sediul BNR, în cadrul unei dezbateri la care vor lua parte Enrico Letta și doi dintre coautorii studiului, Andreas Eisl, din partea Institutului Jacques Delors, și Adela Cristea, reprezentantă a HorizonX. Evenimentul marchează, totodată, lansarea publică a fundației DDD Foundation, organizatoarea întâlnirii.

Autorii studiului recunosc performanțele istorice ale țării noastre din ultimii 25 de ani, perioadă în care România a reușit să recupereze rapid decalajele față de statele occidentale, dar explică și pe ce s-a bazat acest succes.

”În perioada 2000-2025, România a reuşit cea mai rapidă rată de convergenţă economică cu Uniunea Europeană dintre toate ţările care au aderat la UE începând cu 2004, trecând din categoria de ţară cu venituri mici şi medii, la cea de ţară cu venituri ridicate. Creşterea s-a bazat cu precădere pe modelul costului competitiv, investiţiile străine directe, integrarea în reţelele de producţie europene, transferurile din Uniunea Europeană, creşterea producţiei pentru export şi sectorul IT”, se arată în comunicatul fundației.

Cu toate aceste realizări, documentul subliniază fără echivoc faptul că ”sursele de creştere economică ale ţării au devenit tot mai epuizate”. Pentru a oferi o imagine completă a situației actuale și a direcțiilor viitoare, studiul evaluează evoluțiile din România pe nouă dimensiuni esențiale ale competitivității: politicile macroeconomice și bugetare, piețele financiare, capacitatea statului și guvernanța, cercetarea, dezvoltarea și inovația, digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale, educația și capitalul uman, demografia și piața muncii, energia, infrastructura și sustenabilitatea, precum și sectoarele economice cheie și lanțurile de valoare.

Specialiștii atrag atenția că România dispune de atuuri importante, precum poziția geografică strategică, resursele energetice consistente, conectivitatea digitală avansată, capabilitățile industriale și forța de muncă înalt calificată în anumite sectoare. Totuși, vechile politici publice nu mai reușesc să transforme aceste avantaje într-o productivitate extinsă la nivelul întregii economii.

”Creşterea costurilor cu forţa de muncă, presiunea demografică, capacitatea slabă de inovare, şi limitările instituţionale persistente necesită o tranziţie spre un model de competitivitate bazat mai mult pe pe inovare. (…) În următoarea decadă, prosperitatea României nu poate fi asigurată de continuarea politicilor trecutului”, avertizează Raportul pentru competitivitatea României.

Pentru a fundamenta aceste concluzii și recomandări strategice pentru intervalul 2027–2035, echipa coordonată de fostul premier italian a analizat un volum vast de date statistice, a consultat 200 de rapoarte de analiză existente și a realizat interviuri anonimizate cu 47 de actori cheie și experți din diverse domenii.