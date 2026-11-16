Republica Moldova ar putea deveni membră a Uniunii Europene împreună cu regiunea transnistreană sau ar putea adera în două etape. Mai întâi cu malul drept al Nistrului, iar ulterior cu malul stâng. Ambele variante sunt luate în calcul de autoritățile de la Chișinău, iar alegerea uneia dintre ele va depinde de evoluțiile din țară și de contextul în care se va desfășura procesul de integrare europeană.

Precizările au fost făcute de președinta Maia Sandu, la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, organizat luni, 16 noiembrie, la Bruxelles.

Șefa statului a explicat că aderarea Republicii Moldova nu trebuie privită separat de situația din regiunea transnistreană. Totuși, există mai multe scenarii pentru realizarea acestui obiectiv. Potrivit Maiei Sandu, procesul ar putea avea loc simultan pentru ambele maluri ale Nistrului sau etapizat, cu integrarea inițială a teritoriului controlat de autoritățile constituționale.

Președinta a subliniat că niciuna dintre variante nu este exclusă în acest moment. Modul în care va fi gestionată problema transnistreană în procesul de aderare va depinde de progresele înregistrate de Republica Moldova. De asemenea și de circumstanțele politice și geopolitice din perioada respectivă.

Discuția despre o eventuală aderare în două etape apare în contextul în care regiunea transnistreană se află în afara controlului constituțional al Chișinăului. În aceste condiții, autoritățile trebuie să ia în calcul inclusiv posibilitatea ca malul drept să avanseze mai repede spre Uniunea Europeană decât regiunea separatistă.

Maia Sandu a reiterat că obiectivul autorităților este ca Republica Moldova să fie pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Președinta a dat asigurări că instituțiile de la Chișinău lucrează pentru îndeplinirea angajamentelor asumate. Rezultatele reformelor sunt reflectate în evaluările realizate de structurile europene.

Totuși, pregătirea tehnică și îndeplinirea criteriilor de aderare nu garantează automat intrarea în Uniune. Decizia finală va aparține instituțiilor europene și statelor membre, care vor trebui să aprobe procesul în conformitate cu regulile comunitare.

Șefa statului a identificat mai multe domenii în care Republica Moldova mai are de făcut schimbări importante. Printre cele mai dificile se numără reforma administrației publice centrale și locale. Transformarea sistemului de justiție și modernizarea sectorului energetic.

Aceste reforme presupun eforturi consistente și schimbări care trebuie să producă rezultate concrete. Nu este vorba doar despre modificarea legislației, ci și despre consolidarea instituțiilor și creșterea capacității acestora de a funcționa după standardele europene.

În ceea ce privește sprijinul politic pentru aderare, Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova beneficiază de susținerea tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Ea a subliniat însă că extinderea comunității europene rămâne un proces bazat pe merite. Mai mult, fiecare candidat trebuie să demonstreze că îndeplinește condițiile necesare.

Președinta a recunoscut și existența unor preocupări în rândul partenerilor europeni, generate de actuala situație geopolitică și de provocările de securitate din regiune.

Un alt subiect abordat de Maia Sandu la Bruxelles a vizat propunerile referitoare la introducerea unor garanții după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În opinia șefei statului, asemenea mecanisme ar putea contribui la accelerarea integrării și la consolidarea încrederii partenerilor europeni în procesul de extindere.

Reamintim, Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Ulterior au lansat oficial negocierile de aderare doi ani mai târziu. În 2026, cele două țări au deschis câte patru dintre cele șase clustere de negociere.

Conform raportului Comisiei Europene din 4 noiembrie, Moldova se numără printre cele patru țări candidate care au avansat cel mai mult în procesul de aderare. Evaluarea arată că țara noastră ar putea încheia provizoriu negocierile la începutul lui 2028, dacă menține ritmul reformelor.