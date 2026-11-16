Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028. Mai mult, Chișinăul ar putea îndeplini mai multe condiții decât cele solicitate în prezent de Comisia Europeană. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, luni, 16 noiembrie, la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, organizat la Bruxelles. Șefa statului consideră că obiectivul este ambițios, dar realizabil, dacă autoritățile vor continua ritmul reformelor.

Președinta a făcut referire la ultimul Raport de extindere al Comisiei Europene, care confirmă progresele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Potrivit evaluării europene, țara este pregătită din punct de vedere tehnic pentru deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere.

Maia Sandu a declarat că anul viitor va fi unul decisiv pentru avansarea negocierilor. Autoritățile își propun să îndeplinească toate cerințele europene pentru cele 25 de capitole evaluate și chiar să depășească așteptările Bruxellesului.

„Vom munci foarte mult anul viitor pentru a îndeplini cel puțin ceea ce spune Comisia în privința celor 25 de capitole, poate chiar mai mult. Este realist. Vom livra chiar mai mult decât ceea ce așteaptă Comisia de la noi”, a declarat șefa statului.

Șefa statului a pledat pentru menținerea principiului meritului în procesul de extindere a Uniunii Europene. Potrivit acesteia, reformele realizate de țările candidate trebuie urmate de decizii concrete din partea statelor membre.

Maia Sandu a avertizat că Rusia continuă să investească masiv în acțiuni de destabilizare și în războiul hibrid împotriva Republicii Moldova. Scopul Moscovei ar fi să folosească vulnerabilitățile țării pentru a-și extinde influența asupra regiunii și pentru a afecta securitatea Ucrainei și a statelor membre ale Uniunii Europene.

Președinta a subliniat că autoritățile de la Chișinău vor continua reformele și eforturile de consolidare a instituțiilor. Totuși, cetățenii trebuie să vadă rezultate concrete și din partea Uniunii Europene. În opinia sa, procesul de integrare trebuie să fie unul credibil, în care progresele confirmate de Comisia Europeană să fie urmate de pași concreți pentru aderare.

„Moldovenii vor continua să depună eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor statului și a rezilienței societății în ansamblu. Însă cetățenii trebuie să vadă că integrarea europeană este un obiectiv concret și real. Așadar, atât timp cât Guvernul își îndeplinește angajamentele, iar Comisia Europeană confirmă, prin rapoartele sale, că Guvernul realizează reformele necesare integrării europene, cetățenii Republicii Moldova trebuie să vadă că și Uniunea Europeană își respectă angajamentele. Pentru că, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci Moscovei îi va fi mult mai ușor să promoveze narațiunea Rusiei potrivit căreia integrarea europeană este o minciună și că aceasta nu reprezintă o perspectivă reală pentru Republica Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a amintit că orientarea europeană a Republicii Moldova nu este doar un obiectiv al actualei guvernări. Aceasta reprezintă alegerea cetățenilor, confirmată prin referendumul constituțional și prin rezultatele alegerilor prezidențiale și parlamentare.

Maia Sandu consideră că sprijinul populației este principala garanție că procesul de integrare europeană va continua, indiferent de schimbările politice viitoare. Șefa statului și-a exprimat speranța că Republica Moldova va ajunge la semnarea tratatului de aderare înainte de încheierea mandatului său prezidențial. Totodată, ea a subliniat că parcursul european va trebui continuat și după această etapă.

„Cred că aceasta este cea mai mare garanție că integrarea europeană va continua. Sper că vom avea tratatul semnat înainte să-mi închei mandatul. Dar apoi vor urma și alți pași. Și sunt sigură că acest proces va continua, datorită oamenilor din Moldova care au ales această cale”, a menționat șefa statului.

Totodată, Maia Sandu a vorbit despre necesitatea intensificării dialogului cu statele membre ale Uniunii Europene și cu cetățenii acestora. În acest efort ar urma să fie implicată și diaspora moldovenească.

Scopul este explicarea mai clară a avantajelor pe care aderarea Republicii Moldova le-ar putea aduce întregii Uniuni Europene, inclusiv din perspectiva securității regionale.

Progresele Republicii Moldova au fost remarcate și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă atât Chișinăul, cât și Kievul în procesul de integrare europeană.

„Atât Republica Moldova, cât și Ucraina avansează pe calea lor europeană în pofida unor presiuni extraordinare. Este impresionant să vedem acest lucru”, a declarat Ursula von der Leyen la deschiderea Forumului.

Șefa Comisiei Europene a menționat că experiența Republicii Moldova în apărarea democrației în fața ingerințelor străine reprezintă un exemplu important pentru întreaga Europă.

Un mesaj de susținere a fost transmis și de președintele Finlandei, Alexander Stubb. Acesta a reafirmat că Republica Moldova și Ucraina au un viitor în Uniunea Europeană, dar a insistat că procesul trebuie să rămână bazat pe rezultate și reforme.

„Sunteți europeni și veți deveni membri ai Uniunii Europene. Aderarea voastră trebuie să rămână bazată pe merite. Însă doar atunci când reformele sunt realizate, Europa trebuie să răspundă cu viteză și determinare”, a afirmat liderul finlandez.

Forumul privind extinderea Uniunii Europene se desfășoară sub genericul „O Europă mai extinsă – o Europă mai puternică” (Wider Europe – Stronger Europe) și este găzduit de Comisia Europeană. La eveniment participă lideri politici, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și tineri din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate la aderare.

Participarea Maiei Sandu are loc în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles, programată pentru 16 și 17 noiembrie. Agenda șefei statului include întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene. De asemenea și membri ai Parlamentului European.