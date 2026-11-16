Republica Moldova. Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru la Bruxelles, în perioada 16–17 noiembrie, unde va discuta cu mai mulți oficiali europeni despre avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Șefa statului va participa și la un forum dedicat extinderii UE, organizat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.

Evenimentul, intitulat „O Europă mai extinsă – o Europă mai puternică”, va reuni lideri politici, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și tineri din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate.

Participanții vor analiza perspectivele extinderii Uniunii Europene și importanța acestui proces pentru pacea, stabilitatea și securitatea continentului european. În cadrul forumului, Maia Sandu va lua parte la o discuție dedicată legăturii dintre extinderea Uniunii Europene și securitatea europeană.

Pe agenda evenimentului se vor regăsi și rezultatele celui mai recent pachet de extindere prezentat de Comisia Europeană. Vor fi analizate perspectivele privind continuarea negocierilor de aderare, dar și pregătirea instituțională a Uniunii Europene pentru primirea unor noi membri.

Pe parcursul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene.

Printre aceștia se numără președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

De asemenea, Maia Sandu va discuta cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu, Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, și Michael McGrath, comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept.

Agenda include și discuții cu membri ai Parlamentului European, care reprezintă mai multe familii politice.

Principalele subiecte vor viza evoluția negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE și îndeplinirea reformelor necesare pentru integrarea europeană. Totodată, vor fi abordate modalitățile de aprofundare a cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării.

Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028. Pentru atingerea acestui obiectiv, anul 2027 va fi decisiv. Autoritățile de la Chișinău trebuie să accelereze reformele și să demonstreze rezultate concrete. Președinta Maia Sandu susține că acest calendar este unul realist, iar Comisia Europeană a confirmat că țara poate avansa în ritmul propus.

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024, după doi ani de pregătiri.

În 2026, ambele state au deschis câte patru dintre cele șase clustere de negociere. Acestea acoperă principalele domenii în care țările candidate trebuie să își alinieze legislația și instituțiile la standardele europene.

Potrivit raportului Comisiei Europene din 4 noiembrie, Republica Moldova se află printre cele patru state candidate care au înregistrat cele mai importante progrese în procesul de aderare.

Evaluarea Comisiei Europene arată că Republica Moldova ar putea încheia provizoriu negocierile de aderare la începutul anului 2028, dacă va menține ritmul actual al reformelor.