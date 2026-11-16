Politica

Maia Sandu merge la Bruxelles pentru discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE. Se va întâlni cu șefii instituțiilor europene

Maia Sandu merge la Bruxelles pentru discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE. Se va întâlni cu șefii instituțiilor europene
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru la Bruxelles, în perioada 16–17 noiembrie, unde va discuta cu mai mulți oficiali europeni despre avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Șefa statului va participa și la un forum dedicat extinderii UE, organizat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.

Evenimentul, intitulat „O Europă mai extinsă – o Europă mai puternică”, va reuni lideri politici, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și tineri din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate.

Participanții vor analiza perspectivele extinderii Uniunii Europene și importanța acestui proces pentru pacea, stabilitatea și securitatea continentului european. În cadrul forumului, Maia Sandu va lua parte la o discuție dedicată legăturii dintre extinderea Uniunii Europene și securitatea europeană.

Maia Sandu-Antonio Costa

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Pe agenda evenimentului se vor regăsi și rezultatele celui mai recent pachet de extindere prezentat de Comisia Europeană. Vor fi analizate perspectivele privind continuarea negocierilor de aderare, dar și pregătirea instituțională a Uniunii Europene pentru primirea unor noi membri.

Ce documente trebuie păstrate pentru stabilirea pensiei. Actele care pot face diferența la calculul veniturilor
Ce documente trebuie păstrate pentru stabilirea pensiei. Actele care pot face diferența la calculul veniturilor
De ce se devalorizează mai repede cartierele „la modă” . Semnele care arată că prețurile locuințelor au atins vârful
De ce se devalorizează mai repede cartierele „la modă” . Semnele care arată că prețurile locuințelor au atins vârful

Întrevederi cu António Costa, Roberta Metsola și mai mulți comisari europeni

Pe parcursul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene.

Printre aceștia se numără președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

De asemenea, Maia Sandu va discuta cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu, Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, și Michael McGrath, comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept.

Agenda include și discuții cu membri ai Parlamentului European, care reprezintă mai multe familii politice.

Principalele subiecte vor viza evoluția negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE și îndeplinirea reformelor necesare pentru integrarea europeană. Totodată, vor fi abordate modalitățile de aprofundare a cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării.

Maia Sandu și Marta Kos

Marta Kos și Maia Sandu. Sursă foto: Facebook

Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028. Pentru atingerea acestui obiectiv, anul 2027 va fi decisiv. Autoritățile de la Chișinău trebuie să accelereze reformele și să demonstreze rezultate concrete. Președinta Maia Sandu susține că acest calendar este unul realist, iar Comisia Europeană a confirmat că țara poate avansa în ritmul propus.

Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024, după doi ani de pregătiri.

În 2026, ambele state au deschis câte patru dintre cele șase clustere de negociere. Acestea acoperă principalele domenii în care țările candidate trebuie să își alinieze legislația și instituțiile la standardele europene.

Potrivit raportului Comisiei Europene din 4 noiembrie, Republica Moldova se află printre cele patru state candidate care au înregistrat cele mai importante progrese în procesul de aderare.

Evaluarea Comisiei Europene arată că Republica Moldova ar putea încheia provizoriu negocierile de aderare la începutul anului 2028, dacă va menține ritmul actual al reformelor.

Stiri calde

12:02 - Cioloș așteaptă o nouă șansă la conducerea Francofoniei. Alegerea secretarului general al organizației a fost amânată...

11:55 - David Cosma Cristofor ia startul în legendarul Macau Grand Prix, după un sezon cu 14 podiumuri internaționale

11:54 - Maia Sandu merge la Bruxelles pentru discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE. Se va întâlni cu șefii instit...

11:46 - Drone găsite în derivă în Marea Neagră. Scafandrii militari intervin în zonele Sfântu Gheorghe și Mangalia

11:39 - Armele autonome, în centrul reuniunii ONU la Geneva. SUA și Rusia se opun restricțiilor

11:34 - „Profesorul Infinit” la București: o zi în care profesorii s-au oprit să se asculte

HAI România!

Florin Popescu, campionul olimpic format de Ivan Patzaichin | Povestea celor 36 de medalii

Florin Popescu, campionul olimpic format de Ivan Patzaichin | Povestea celor 36 de medalii

Cristian Gațu, „Magicianul semicercului” | Povestea dublului campion mondial la handbal

Cristian Gațu, „Magicianul semicercului” | Povestea dublului campion mondial la handbal

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Proiecte speciale