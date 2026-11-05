Politica

Prim-ministrul Luca Niculescu s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Albaniei. Ce s-a discutat la Palatul Victoria

Prim-ministrul Luca Niculescu s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Albaniei. Ce s-a discutat la Palatul VictoriaSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul Luca Niculescu a primit joi, la Palatul Victoria, o delegaţie a Ministerului pentru Europa şi Afaceri Externe din Republica Albania, condusă de ministrul Ferit Hoxha. Discuţiile s-au concentrat pe teme de interes comun de pe agenda bilaterală, precum şi pe evoluţiile recente de securitate din regiune. Cu această ocazie, şeful Executivului a reafirmat angajamentul României privind extinderea Uniunii Europene.

Prim-ministrul Luca Niculescu s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Albaniei. Ce s-a discutat la Palatul Victoria

În cadrul convorbirilor, premierul a reliefat poziția României referitoare la procesul de integrare în blocul comunitar pentru partenerii din regiune și din vecinătatea estică.

”În cadrul întrevederii, şeful Executivului a reafirmat sprijinul României pentru procesul de extindere a Uniunii Europene în Balcanii de Vest, Republica Moldova şi Ucraina, subliniind susţinerea deplină a ţării noastre pentru parcursul european al Albaniei”, a transmis Guvernul într-un comunicat oficial.

sursa: X

Cooperarea militară și securitatea pe Flancul Estic al NATO

Un alt punct important aflat pe ordinea de zi a fost întărirea colaborării în domeniul apărării. Ambii oficiali au evidenţiat importanţa cooperării în sectorul militar pentru promovarea stabilităţii şi securităţii în întreaga regiune.

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În acest context, prim-ministrul Luca Niculescu a exprimat aprecierea pentru participarea trupelor albaneze în cadrul misiunii NATO destinate protejării Flancului sud-estic al Alianţei.

”Această contribuţie reprezintă o expresie concretă a solidarităţii aliate şi a angajamentului comun pentru consolidarea capacităţilor de apărare pe Flancul Estic al NATO”, arată Executivul.

Relații economice și situația Casei Iorga

Pe lângă componenta de securitate și politică externă, în cadrul întrevederii au fost abordate şi oportunităţile de dezvoltare economică şi de investiţii. Acestea sunt stimulate inclusiv de conexiunea aeriană existentă între cele două state.

Totodată, premierul s-a referit la situaţia Casei Iorga. Șeful Executivului și-a exprimat încrederea că rezolvarea acestui dosar şi restituirea către statul român a imobilului de importanţă istorică naţională vor fi finalizate fără întârzieri.

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